Eski milli basketbolcu Asım Pars, Bosna Hersek'te toprağa verildi

Bosna Hersek'in kuzeydoğusundaki Kalesija kentindeki evinde dün ölü bulunan eski milli basketbolcu Asım Pars, düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

Atik Camisi'nde düzenlenen törene Pars'ın ailesi, yakınları ve arkadaşları katıldı.

Pars ile aynı yıl 1992'de Bosna Hersek'in Sloboda takımında kariyerine başlayan eski milli basketbolcu Nedim Dal, Türkiye'den sayısız başsağlığı mesajı aldığını söyledi.

Dal, Pars ile kardeş gibi olduklarını belirterek, "Hiç düşmanı olmadı. Kariyeri, karakteri ve davranışları için olumsuz bir şey duyamazsınız." dedi.

Asım Pars'ın bir diğer eski takım arkadaşı Amir Delalic de bir süre Hırvatistan'da aynı takımda oynadıklarını ifade ederek, Pars'ın ölüm haberine son derece üzüldüğünü söyledi.

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Pars, dün Kalesija'daki evinde ölü bulunmuştu.