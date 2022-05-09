Yeni Malatyaspor'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "2020 - 2021 Süper Lig sezonunda kulübümüzün formasını terleten Jody Lukoki’nin vefat ettiği haberini üzüntü ile öğrendik" denildi.

29 yaşındaki Kongolu sağ kanat oyuncusu Lukoki, son olarak Hollanda ekibi Twente'de forma giydi