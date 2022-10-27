Eski kocadan öldüresiye dayağa suç duyurusu

Ankara'da, eski eşi ve onun oğlu tarafından darbedildiği iddia eden İlkim Ateş (32), savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Otomobil kiralama şirketinde çalışan İlkim Ateş, 2016 yılında boşandıktan sonra tekrar birlikte yaşamaya devam ettiği ve bir ay önce de şiddet gördüğü gerekçesiyle ayrıldığı eski eşi Özgür İ. (43) ile onun ilk eşinden olan oğlu Orhan İ. hakkında, kendisini darbedip, yaraladıkları iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.
ADLİYE ÖNÜNDE AÇIKLAMA YAPTI
Adliye önünde açıklama yapan İlkim Ateş, eski eşinden bir ay önce tekrar ayrıldıktan sonra oğlu Orhan İ.'nin kendisini sürekli takip ettiğini ve iş yerinde fotoğraflarını çektiğini ileri sürdü. İlkim Ateş, bunu konuşmak için 25 Ekim akşamı eski eşinin evinin önüne gittiğini; ancak öldüresiye dövüldüğünü, saçından tutulup yerlerde sürüklendiğini iddia etti.
"ELİNDE DE TAŞ VARDI, ONUNLA SALDIRDI"
Ateş, şikâyet üzerine polis tarafından gözaltına alınan eski eşi ve oğlunun daha sonra serbest bırakıldığını belirterek, şöyle dedi:
"Beni iş yerimde bu şekilde taciz ettiğinde ben de onun evine gittim; eve girmedim, dışarıdaydım. Fakat eski eşim gelip orada beni namussuzlukla itham ederek, darbetmeye başladı. Hatta elinde de taş vardı, onunla saldırdı.
İLK OLARAK ÇENEME YUMRUK YEDİM
Sonrasında beni sürükleyerek eve aldılar. İlk olarak çeneme yumruk yedim. O beni çok sarstı. Ardından saçlarımdan tutarak, yere yatırıldım. O darbenin sarsıntısıyla baya bir çöktüm. Yerdeyken yumruklamaya devam etti. Sonrasında beni sürükleyerek evin içerisine götürdüler ve telefonumu elimden aldılar.
BU İŞİN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIM
Beni bu şekilde yaralamasına izin vermemek için müdahale etmeye çalıştım. Darp sonrasında beni kapıya bıraktılar. Ben de bağırarak sesimi duyurmaya çalıştım. Yardım talep ettim. Bu yaşanılanları asla bana oğlu yapmadı, kendisi yaptı. Öldürüleceğimden bu kadar eminken hiçbir şekilde sürecin bu şekilde kapanmasına izin vermeyeceğim. Bu işin peşini bırakmayacağım."
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