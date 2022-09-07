Eski karısına peş peşe 6 el ateş etti! 14 yıl ceza aldı

PEŞ PEŞE 6 EL ATEŞ ETTİ

Bu sırada belinden tabancasını çıkaran Özkan, kendisinde kalan kızının gözü önünde, evin bahçesine giren Şeker'e peş peşe 6 el ateş etti. Mermilerden 5'i, Duygu Şeker'e isabet etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin, ilk müdahalesinin ardından Duygu Şeker, ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Evinin arkasındaki tarladan kaçan Özkan, daha sonra jandarmaya gidip, teslim oldu. Adliyeye sevk edilen Özkan, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı. Karnına, kalçasına ve koluna isabet eden mermiler nedeniyle 10 gün yoğun bakımda kalan Duygu Şeker, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Soruşturmanın ardından Kamil Özkan hakkında, 11 yıllık eski eşi Duygu Şeker'i 'Kasten öldürmeye teşebbüs' ve '6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna Muhalefet' suçlarından 10 yıldan 18 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.