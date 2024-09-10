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        Haberler Magazin Eski kaptanı Ersin Korkut'tan Hakkari Zapspor'a destek - Magazin haberleri

        Eski kaptanı Ersin Korkut'tan Hakkari Zapspor'a destek

        Ünlü oyuncu Ersin Korkut, eski kaptanlığını yaptığı Hakkari Zapspor'un idmanına katılarak takıma moral verdi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 11:51 Güncelleme: 10.09.2024 - 11:51
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          Ersin Korkut, yıllar önce kaptanlığını yaptığı Hakkari Zapspor idmanına katılarak takıma jest yaptı.
          Bölgesel Amatör Lig'deki Hakkari Zapspor'un idmanına katılan Korkut, kulüp Başkanı Ayhan Tunç ve takım hocası Mikail Özdemir ile eski günleri yâd etti.

        • 2

          Futbolcularla uzun uzun sohbet eden Ersin Korkut; "Hakkari Zapspor kentimizi bölgesel amatör ligde temsil etmektedir. Şimdi Zapspor yeniden bu heyecanı yaşatmak için mücadele ediyor. Hepimizin Zapspor'a destek olması gerekir. Umut ediyorum ki Hakkari futbolu özlem duyulan eski günlerine kavuşur" şeklinde konuştu.

        • 3

          Başkan Ayhan Tunç ise kendilerini idmanda ziyaret eden Ersin Korkut'un gelişinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Tunç; "Yıllar önce Hakkari Zapspor kaptanlığını yapmış olan Ersin kardeşimiz yıllar sonra yine bağlılığını göstermek için bizleri ziyarette bulundu. Kendisi her zaman bu kulübün fahri kaptanı olarak anılacaktır. Ayrıca 2 gün sonra Ziraat Türkiye Kupası'nda deplasmanda Bitlis Güzeldere maçına çıkacak olan takımımıza ziyareti büyük bir motivasyon oldu. Zapspor kentin takımıdır. Herkesin katkısına ve desteğine ihtiyacı vardır" dedi.

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