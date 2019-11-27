Şişli'de İranlı Mesut Mevlevi'nin öldürülmesine ilişkin 5 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Şişli’de 14 Kasım gecesi, yolda yürürken uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden İranlı eski istihbarat görevlisi ve rejim muhalifi olarak bilinen Mesut Mevlevi cinayetinde yer alan zanlı yakalandı.

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre olay sonrası harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Masası ekipleri, yaptıkları titiz çalışmayla şüphelinin kimliğini tespit etti. Elde edilen bilgilerin ardın zanlı olduğu belirlenen A.K. düzenlenen operasyonla yakalandı.

AA'nın haberine göre, Arnavutköy'de düzenlenen operasyonda, Mevlevi'yi öldürdüğü iddia edilen Abdulvahap K. ile olayda kullanılan silahı temin ettikleri ve zanlının saklanmasına yardımcı oldukları iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmaya devam ediliyor..