Eski İngiliz bakan Alan Duncan, 15 Temmuz darbe girişimi gecesini anlattı

AA

Duncan, darbe girişiminin ardından 20 Temmuz 2016'da Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyareti ve verdiği dayanışma mesajını AA muhabirine anlattı.

Türkiye'deki darbe girişimini nasıl öğrendiği ve ilk duyduğunda neler hissettiği sorusu üzerine Duncan, şunları söyledi:

"Medyadan, televizyondan öğrendim ve olaylar karşında şok oldum. O günden (darbe girişiminden) bir gün önce İngiltere Dışişleri Bakanı olmuştum. İlk günümde, bakan olarak bunun (darbe girişiminin) dehşet verici olduğunu söyledim. İngiltere, bu darbe girişimini tamamen kınıyor. Ofisime, 'Beni hemen Ankara'ya giden bir uçağa bindirin, bu olaylarla ilgili İngiltere'den net bir görüş bildirmeliyiz.' dedim."

- "Siyasi bir sorunu asla darbe girişimiyle çözmemelisiniz"

Duncan, darbe girişiminin ardından Türkiye'yi ziyaret eden ilk Avrupalı bakan olarak bu ziyaretle ilgili gözleminin sorulması üzerine, şunları kaydetti:

"(Darbe girişiminin) Korkunç olduğunu düşündüm. Siyasi bir sorunu asla darbe girişimiyle çözmemelisiniz. Uygun demokratik yollarla yapılmalı. Bu nedenle Türk hükümetiyle dayanışmayı ifade etmek için ziyaret ettim ve bombalanan Meclis binasına gittim, enkazı gördüm ve şunu düşündüm; eğer bu İngiltere'de olsaydı, ordunun Westminster Köprüsü'nü aşması, Avam Kamarası'nı bombalaması, İngiltere Kraliçesi'nin yerini almaya çalışması ve sokaklarda insanları vurması gibi bir şey. İşte o kadar kötüydü. Bugün, (15 Temmuz'dan) 5 yıl sonra bu darbe girişimini kınıyor ve Türkiye'deki doğru hükümet süreçlerini destekliyoruz."