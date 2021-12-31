Eski HSK Başkanvekili Yılmaz'dan anneye son görev

Bolu'da tedavi gördüğü hastanede 94 yaşında vefat eden Sıddıka Yılmaz için Gerede Yeni Cami'de cenaze töreni düzenlendi.

Mehmet Yılmaz'ın taziyeleri kabul ettiği törene, yakınlarının yanı sıra Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Bolu Valisi Ahmet Ümit, AK Parti Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, HSK Genel Sekreteri Seyfi Han, Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Bolu İdare Mahkemesi Başkanı Turgut Delal, yargı mensupları ile vatandaşlar katıldı.

Yılmaz'ın cenazesi, cuma vakti kılınan namazın ardından Gerede Şehir Mezarlığı'na defnedildi.