Eski hakemler Fenerbahçe-Kayserispor maçındaki pozisyonları değerlendirdi: VAR'ın müdahale etmemesi skandaldır
Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe ve Kayserispor 3-3 berabere kaldı. HT Spor yorumcusu Ali Palabıyık ve BeIN Trio ekibinden Bahattin Duran, Bülent Yıldırım ve Deniz Çoban maçtaki tartışmalı pozisyonları değerlendirdi. İşte eski hakemlerin yorumları...
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HT Spor yorumcusu Ali Palabıyık ve beIN Trio ekibi, Fenerbahçe - Kayserispor maçının ardından hakem Oğuzhan Çakır'ın kararları hakkında değerlendirmelerde bulundu. İşte o yorumlar...
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"NET SARI KART OLMALIYDI"
6. dakikada Mert'in Baran'a müdahalesinde avantaj kararı doğru mu?
Bülent Yıldırım: "Avantaj dönüşü sarı kart olmalıydı."
Bahattin Duran: "Kontrolsüz faul, avantaj dönüşü sarı kart olmalıydı."
Deniz Çoban: "Net bir sarı kart atlandı."
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"NET BİR SARI KART GEREKİRDİ"
Skriniar'ın Ramazan'a müdahalesinde kart gerekir miydi?
Bahattin Duran: "Faul verdi hakem, net bir sarı kart gerekirdi."
Bülent Yıldırım: "Etki biraz daha kuvvetli olsa kartın rengini tartışırdık. Net sarı kart."
Deniz Çoban: "Net sarı kart."
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MAXIMIN VE GÖKHAN SAZDAĞI MÜCADELESİ
Maximin - Gökhan Sazdağı mücadelesinde devam kararı doğru mu?
Bülent Yıldırım: "İstemsiz bastı ele, kasıt söz konusu değil."
Bahattin Duran: "Saint-Maximin kazara kola bastı. Devam kararı doğru."
Deniz Çoban: "Devam kararı doğru."
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TALISCA'NIN YERDE KALDIĞI POZİSYON
Talisca'nın yerde kaldığı pozisyonda oyunun devam kararı doğru mu?
Bülent Yıldırım: "Bu pozisyon net, tartışmasız faul. Nazon arkadan temasla koordinasyonunu bozuyor. Adımlama esnasında sol ayağına temas var."
Bahattin Duran: "Benim için de faul. Hakem önü açık olmasına rağmen yanlış değerlendirdi."
Deniz Çoban: "Aynı fikirdeyim."
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NURETTİN'İN OSAYI'YE MÜDAHALESİ
Nurettin'in Osayi'nin müdahalesinde devam kararı doğru mu?
Bahattin Duran: "Açık ve net bir sarı kart. Bu kartın atlanmaması lazım."
Bülent Yıldırım. "O kadar kuvvetli vurdu ki Nurettin, ses gelmiştir. Buna kart vermek için hakem olmaya gerek yok. Buna herkes sarı kart verir."
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TALISCA'NIN YERDE KALDIĞI POZİSYON
Talisca'nın yerde kaldığı pozisyonda faul kararı doğru mu?
Bülent Yıldırım: "Net faul. Arkadan itme var."
Bahattin Duran: "Hakemin önünde değerlendirilecek pozisyon bu. Hakem kararı diyorum."
Deniz Çoban: "Hakem kararı."
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SKRINIAR'IN YERDE KALDIĞI POZİSYON
Skriniar'ın yerde kaldığı pozisyonda devam kararı doğru mu?
Bülent Yıldırım: "İhlal zamanında top oyunun içinde mi? Hakem için de VAR için de temel kriter. Uzatmalı ihlaller silsilesi var. Sportmenliğe aykırı şekilde çekip çekip çekip bırakıyor, itmenin kuvveti ve etkisi sübjektif bir ihlal. Göstermek için Skriniar geriye doğru yatıyor. Pozisyonun tamamında top oyunda olsaydı, fikrim penaltıydı. Top oyunda olsaydı tartışmasız penaltıydı, VAR müdahalesi de gerekirdi. Top oyuna girdiği anda çekmeler, sündürme, itme tamamen bitmiş. Tam o esnada Skriniar düşerken top oyuna girdi."
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"BENCE TOP OYUNDA DEĞİLDİ"
Ali Palabıyık: Bu pozisyonda yayıncı kuruluş tam olarak göstermedi ama bence top oyunda değildi eğer top oyunda olmuş olsaydı özellikle defans oyuncusunun Skriniar'a yaptığı önce çekme eylemi sonrasında da itme eylemi bu kesinlikle penaltıyı gerektiren bir ihlal olurdu ancak farklı açılardan ve yakın açılardan verdiği için topun oyunda olup olmadığını göremedik o yüzden topun oyunda olmadığını düşünüyorum bu pozisyonda.
"JEANVIER SARI KART GÖRMELİYDİ"
Bahattin Duran: "Teknik karar penaltı olamıyor, çünkü top oyunda değil. Jeanvier'in yaptığı hareket, baştan sona sportmence değil. Formadan çekme, tutma, en sonunda itme. Top oyunda olmadığı için teknik ceza verilmiyor ama Jeanvier sarı kart görmeliydi."
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"JEANVIER'E CEZA VERİLMELİ, SARI KART GÖRMELİ"
Deniz Çoban: "Hakem teknik ceza vermiyor diye kabahahsiz mi, ceza verilmeli, Jeanvier sarı kart görmeli."
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KAYSERİ'NİN 2.GOLÜNDEN ÖNCE FAUL VAR MI?
Kayserispor'un 2. golünden önce Gökhan Sazdağı, Szymanski'ye faul yapıyor mu? Devam kararı doğru mu?
Bahattin Duran: "Gökhan Sazdağı, topu Szymanski ile girdiği mücadele ile kazandı, topu alıp direkt ortayı yaptı ve gol oldu. Bu pozisyonda faul varsa atak başlangıç fazı. Çok net bir faul yaptı Gökhan Sazdağı topu kazanırken. Net faul ve net kanıtlar var. Golden önce net faul var. Atak başlangıç fazında faul var. VAR müdahalesi ile birlikte golün iptal edilmesi, Fenerbahçe'nin faulle oyuna başlaması gerekirdi."
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"GÖKHAN'IN TOPLA ALAKASI YOK"
Deniz Çoban: "Gökhan Sazdağı, topla hiç ilgisi yokken faul yaptı. Szymanski'yi indirip topu aldı."
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"VAR'IN MÜDAHALE ETMEMESİ SKANDALDIR"
Bülent Yıldırım: "Maç anında atak başında topun nasıl kazanıldığı VAR protokolünde en temel konudur. Herhangi bir VAR hakeminin asli görevi budur. Ben VAR'a soruyorum, bundan daha açık, bundan daha bariz, bundan daha kanıtlanabilir bir faul var mıdır? Buna müdahale etmemesi skandaldır, VAR skandalıdır. Pozisyon tartışmasız her türlü faul. Gökhan, topun üzerinden kramponun üzeriyle Szymanski'yi uçurdu. Bundan daha açık bir faul nasıl olur!"
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GÖKHAN'IN MAXIMIN'E MÜDAHALESİ
Gökhan'ın Maximin'e müdahalesinde devam kararı doğru mu?
Bülent Yıldırım: "Çok net faul var."
Deniz Çoban:"Çok net bir faul."
Bahattin Duran: "Çok açık ve net bir faul."
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F.BAHÇE'NİN PENALTI BEKLEDİĞİ POZİSYON
58. dakikada Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyonda devam kararı doğru mu?
Bahattin Duran: "Doğru."
Deniz Çoban: "Doğru."
Bülent Yıldırım: "Doğru."
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F.BAHÇE'NİN 2. GOLÜ ÖNCESİ OFSAYT VAR MI?
Fenerbahçe'nin 2. golü öncesi Edin Dzeko ofsaytta mı?
Bahattin Duran: "Attamah kale çizgisine Edin Dzeko'dan daha yakın. Pilot kamerasından Dzeko daha önde gibi gözüküyor ama ofsayt kamerasından ve gol çizgisinden ofsayt değil. Gözün gördüğü ofsayt değil."
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"OFSAYT ÇİZGİSİNİ ÇEKMEK VAR ODASININ İŞİ"
Deniz Çoban: "Golden önce ofsayt olmadığını görmeliydik. Ofsayt çizgisini çekmek VAR odasının işi, yayıncı kuruluş bunu yapamıyor."
Bülent Yıldırım: "VAR'ın işi bu. Ofsayt çizgisi çekilmeliydi. Ofsayt grafiğini sunmalılardı."
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FENERBAHÇE'NİN VAR İLE KAZANDIĞI PENALTI
Fenerbahçe'nin VAR uyarısıyla kazandığı penaltıda karar doğru mu?
Bahattin Duran: "Sahada hakem görüp penaltı verilmeliydi. Gökhan Sazdağı'nın kolu açık. Yakın mesafeden gelse bile Gökhan risk alıp kolunu açtı. Sol kolunu genişletti ve top oraya geldi. Açık net penaltı."
Bülent Yıldırım: "Mesafenin konuyla alakası yok. Kolu bariyer yapıyorsanız top isterse 10 santimden gelsin. Yorumlanacak bir pozisyon değil, hakem bunu atladı. Penaltı kararı doğru."
Deniz Çoban: "Hiç şüphe yok, o kadar açık penaltı."
"PENALTI KARARI DOĞRU AMA HAKEMİN KENDİ GÖRMESİ GEREKİRDİ"
Ali Palabıyık: Bu pozisyon olduğu anda ben penaltı demiştim. Burada penaltının en büyük sebebi Gökhan Sazdağ'ın elini bir bariyer olarak kullanması ve topun geçmesini engellemesi aynı zamanda da vücudunu genişleterek elini doğal konumda olmayan bir pozisyonda tutması bu beklenmeyen bir top değil oyunun doğal akışında hiçbir oyuncunun eli bu pozisyonda olmaz. VAR müdahalesi doğru, penaltı kararı tabi Oğuzhan Çakır'a yakışmadı burada hakemden bu pozisyonu kendisinin görmesini bekleriz.
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KAYSERİ'NİN 3. GOLÜ ÖNCESİ FAUL VAR MI?
Kayserispor'un 3. golünden önce Fred'e faul var mı?
Bülent Yıldırım: "Bir hakem der ki Fred, topla rakip arasına ayağını soktu. Başka bir hakem der ki Kayserisporlu oyuncu şarj ettiği için Fred'in dengesini bozduğu için faul diyebilir. Sübjektif nitelik taşıyan, sana bana göre değişebilecek bir pozisyon. Ne hakeme ne VAR'a bir şey diyemeyiz. Hakemin devam kararına saygı duyarım."
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"DEVAM KARARINA SAYGI DUYUYORUM"
Bahattin Duran: "Devam kararına saygı duyarım. İlk faulü Fred yaptı. Fred oyuncuya faul yaptığı için oyuncunun koordinasyonu bozuldu ve Fred'in ayağına temas etti. Bu hakem kararı. Devam kararına saygı duyuyorum."
Deniz Çoban: "Fred'in sol ayağı aşağıda sıkıştı. Fred vurduğu ve dengesini bozduğu için de olabilir. Sübjektif bir karar bu. Hakem buna faul de çalsa doğru derdim. Arkadan gelen ayak Fred'i sıkıştırmış derdim."