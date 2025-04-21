Eski hakemler Fenerbahçe-Kayserispor maçındaki pozisyonları değerlendirdi: VAR'ın müdahale etmemesi skandaldır

"BENCE TOP OYUNDA DEĞİLDİ"

Ali Palabıyık: Bu pozisyonda yayıncı kuruluş tam olarak göstermedi ama bence top oyunda değildi eğer top oyunda olmuş olsaydı özellikle defans oyuncusunun Skriniar'a yaptığı önce çekme eylemi sonrasında da itme eylemi bu kesinlikle penaltıyı gerektiren bir ihlal olurdu ancak farklı açılardan ve yakın açılardan verdiği için topun oyunda olup olmadığını göremedik o yüzden topun oyunda olmadığını düşünüyorum bu pozisyonda.

"JEANVIER SARI KART GÖRMELİYDİ"

Bahattin Duran: "Teknik karar penaltı olamıyor, çünkü top oyunda değil. Jeanvier'in yaptığı hareket, baştan sona sportmence değil. Formadan çekme, tutma, en sonunda itme. Top oyunda olmadığı için teknik ceza verilmiyor ama Jeanvier sarı kart görmeliydi."