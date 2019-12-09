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Eski Güngören Belediye Başkan Yardımcısı Veysel İpekçi, tepki toplayan cezasının ardından bir video paylaşarak olayın ayrıntılarını anlattı.

“Sosyal medyada linç edildim” diyen İpekçi, “Burada her şeyi açıklayacağım. Güngören içinde Başkan Yardımcısının aldığı kararın bu kadar büyüyeceğini düşünmedim. Olay beni, ailemi ve çevremi etkiler şekilde büyütülünce, yedi düvele karşı mücadele veren Reisi Cumhur’un gündemine gelince bu açıklamayı yapmam gerekti” ifadelerini kullandı.

Videoda Güngören Belediyesi’nde uygulanmak istenen sistemi anlatan iki kitabı tanıtan Veysel İpekçi, “Çok basit bir olay anlamsız şekilde yayıldı. Benim linç edilmem için yapıldı. Bu kitabın içinde bir model oluştuğu için, AK Parti’nin bütüncüllüğüne” müdahale edilmesi için bu tertip edilmiştir” dedi.

İpekçi olayı şöyle anlattı:

“Bizler olayın vuku bulduğu günden bir gün önce, ilçeyi ziyaret ettik. Bu şoför arkadaş ayağa kalkmamıştır. Katın bulunduğu yerde, bir yere sandalye çekip amirleri geldiğinde ayağa kalkmasını söyledim. Burada bir hata varsa belediye başkanına aksettirilip hatadan dönüşebilirdi. Asistanım bana bilgi verdiğinde çok kısa bir sürede yanına gidip makam odama aldım. 45 dakika çay içtim kendisiyle. 8 aydır benimle ilgili mücadeleler veriliyor. Bana saygı göstermeyebilirsiniz ama belediye başkanını millet seçti. Bu protestodur ve siz belediye başkanına hürmet göstermek zorundasınız.”

“Ben yanlış bir şey yapmış olabilirim ama bunun tartışılma mecrası yanlıştır” diyen İpekçi, açıklamasında, “Önce hukuk mecrasıdır. 4 gündür susuyorum ama olay köpürtüldükçe köpürtüldü. O koridor benim değil, diğer başkan yardımcısının koridorudur. O kapı tuvalet değil, acil çıkış kapısıdır. İsnatlarla ilgili söylenebilecek çok şey var. Vicdanlarda yargılanırken bilginin iki taraflı dinlenmesini istiyorum. Olayın aydınlatılması için ilk gün istifa eden benim. Hakkımda çıkacak her türlü sonuca razıyım, AK Parti’den istifa etmeyi düşünmüyorum” dedi.