Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Eski futbolcu Kemal Karataş elektrikli bisikletle kanala düşüp öldü | Son dakika haberleri

        Eski futbolcu elektrikli bisikletle kanala düştü!

        Denizli'nin Sarayköy ilçesinde kanala düşen elektrikli bisikletin sürücüsü eski futbolcu, 32 yaşındaki Kemal Karataş, hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 13:39 Güncelleme: 11.06.2024 - 13:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eski futbolcu akılalmaz kazada can verdi!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Denizli'de kaza, saat 02.00 sıralarında, Sarayköy ilçesi Köprübaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Sarayköyspor'un eski futbolcusu Kemal Karataş'ın (32) kullandığı elektrikli bisiklet, kontrolden çıkarak 2 metre yükseklikten kanala düştü.

        AĞIR YARALANDI HASTANEYE KALDIRILDI

        DHA'da yer alan habere göre çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Karataş, ambulansla Sarayköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Karataş, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Denizli
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Murat Soydan hayatını kaybetti
        Murat Soydan hayatını kaybetti
        Olimpos'un en eski tesisi Kadir'in Ağaç Evleri yandı
        Olimpos'un en eski tesisi Kadir'in Ağaç Evleri yandı
        ABD vizesi için bekleme süresi 2 yılı aştı
        ABD vizesi için bekleme süresi 2 yılı aştı
        Sesizliğini bir hafta sonra bozdu
        Sesizliğini bir hafta sonra bozdu
        Rus lider Putin Hakan Fidan ile görüşecek
        Rus lider Putin Hakan Fidan ile görüşecek
        Aşkına karşılık bulamadı! 70'lerde teselli buldu
        Aşkına karşılık bulamadı! 70'lerde teselli buldu
        'Vahşete neden engel olmadın cinayeti'nde dava açıldı!
        'Vahşete neden engel olmadın cinayeti'nde dava açıldı!
        Vahşet halıdaki etiketten çözüldü!
        Vahşet halıdaki etiketten çözüldü!
        "Oynamayan oyuncu istemiyorum!"
        "Oynamayan oyuncu istemiyorum!"
        7 adımda mutfağı işgal eden karıncalardan kurtulabilirsiniz...
        7 adımda mutfağı işgal eden karıncalardan kurtulabilirsiniz...
        Filler birbirlerini isimleriyle çağırıyor!
        Filler birbirlerini isimleriyle çağırıyor!
        Semih Kılıçsoy bir dev daha talip
        Semih Kılıçsoy bir dev daha talip
        "Geri Kabul Anlaşması sonlandırılmalı"
        "Geri Kabul Anlaşması sonlandırılmalı"
        Türkiye'nin 2. astronotu Atasever yurda döndü
        Türkiye'nin 2. astronotu Atasever yurda döndü
        Mourinho’ya 24 milyon euro verecek olan Fenerbahçe, 1932’de “Parasız kaldık” diyerek Atatürk’ten 500 lira almıştı!
        Mourinho’ya 24 milyon euro verecek olan Fenerbahçe, 1932’de “Parasız kaldık” diyerek Atatürk’ten 500 lira almıştı!
        Olay anı kamerada! Silahlı saldırganın üzerine atladı!
        Olay anı kamerada! Silahlı saldırganın üzerine atladı!
        AKOM'dan İstanbul için yüksek sıcaklık uyarısı!
        AKOM'dan İstanbul için yüksek sıcaklık uyarısı!
        Memurlar hangi ek işleri yapabilir?
        Memurlar hangi ek işleri yapabilir?
        Emin Bayram'ın rotası yurt dışı
        Emin Bayram'ın rotası yurt dışı
        "Ya yurt dışına ya buralara yöneleceğiz"
        "Ya yurt dışına ya buralara yöneleceğiz"
        Habertürk Anasayfa