Eski first lady Carla Bruni'ye yolsuzluk suçlaması
Fransa'nın eski first lady'si Carla Bruni, eşi Nicolas Sarkozy'nin aklanması için suç teşkil eden bir komploya karıştığı iddiasıyla yargılanıyor. 'Sarko'yu Kurtarma Operasyonu'nun bir parçası olmakla suçlanan Bruni, 20 yıla kadar hapis cezası alabilir
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Eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin eşi, eski first lady Carla Bruni, cezaevine girmesine yol açabilecek yolsuzluk suçlamasıyla karşı karşıya. 56 yaşındaki eski model ve şarkıcı Bruni'nin, seçim kampanyası için devrik Libya lideri Muammer Kaddafi'den milyonlarca dolar nakit kabul ettiği iddialarıyla karşı karşıya kalan Nicolas Sarkozy'yi aklama uğruna, suç teşkil eden bir komploya karıştığı iddia ediliyor.
Bruni'nin mahkemede sorgulanmasının ardından 'tanıkları tahrif etmek' ve 'organize bir çetede dolandırıcılık' suçundan yargılandığı belirtildi.
Her iki suç da 10 yıla kadar hapisle cezalandırılıyor. Çete üyeliği gibi ağırlaştırıcı sebeplerle birlikte cezalar 20 yıla kadar çıkabiliyor.
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Eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin eşi, eski first lady Carla Bruni, cezaevine girmesine yol açabilecek yolsuzluk suçlamasıyla karşı karşıya. 56 yaşındaki eski model ve şarkıcı Bruni'nin, seçim kampanyası için devrik Libya lideri Muammer Kaddafi'den milyonlarca dolar nakit kabul ettiği iddialarıyla karşı karşıya kalan Nicolas Sarkozy'yi aklama uğruna, suç teşkil eden bir komploya karıştığı iddia ediliyor.
Bruni'nin mahkemede sorgulanmasının ardından 'tanıkları tahrif etmek' ve 'organize bir çetede dolandırıcılık' suçundan yargılandığı belirtildi.
Her iki suç da 10 yıla kadar hapisle cezalandırılıyor. Çete üyeliği gibi ağırlaştırıcı sebeplerle birlikte cezalar 20 yıla kadar çıkabiliyor. Savcılar, herhangi bir yanlış yaptığını reddeden gazeteci Mimi Marchand'ın, Takieddine'e ifadesini değiştirmesi için para verdiğini söylüyor. Carla Bruni de geniş kapsamlı yolsuzluk davasında polis tarafından şüpheli olarak sorguya çekildi.
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Fransız-İtalyan şarkıcının, Kaddafi'den milyonlarca dolar nakit kabul ettiği iddialarıyla karşı karşıya olan eşi Sarkozy'yi aklamaya çalıştığı ileri sürülüyor.
Bruni'nin dahil olduğu dava, 'Sarko'yu Kurtarma Operasyonu' olarak adlandırılıyor. Sarkozy'nin halihazırda suçlandığı Libya finansman davasıyla birlikte yürütülüyor.
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