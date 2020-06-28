2015'te transfer olduğu Fenerbahçe'den 2018 yazında ayrılarak Al Ahli'ye transfer olan Josef de Souza, koronavirüse yakalandı! Sarı-lacivertliler eski futbolcusuna geçmiş olsun dileği iletti.

Fenerbahçe'nin yaptığı paylaşımda "Eski futbolcumuz Josef de Souza'nın koronavirüs testinin pozitif çıktığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Josef de Souza ve ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, Josef de Souza'nın sahalara eskisinden daha güçlü dönmesini diliyoruz" ifadeleri yer aldı.