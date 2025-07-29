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        Haberler Spor Futbol Eski Fenerbahçeli Daniel Güiza, İspanya 7. Ligi'nde! - Futbol Haberleri

        Eski Fenerbahçeli Daniel Güiza, İspanya 7. Ligi'nde!

        Fenerbahçe'nin eski golcüsü Daniel Güiza, 44 yaşında transfer yaparak bir kez daha gündem oldu. Tecrübeli santrfor, İspanya 7. Lig ekiplerinden (Primera Andaluza) Rayo Sanluqueno'ya transfer oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 19:31 Güncelleme: 30.07.2025 - 09:46
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        44 yaşındaki Güiza'dan bir transfer daha!
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        Bir dönem Fenerbahçe forması giyen 44 yaşındaki golcü futbolcu Daniel Güiza, İspanya 7. Lig ekiplerinden (Primera Andaluza) Rayo Sanluqueno'nun yolunu tuttu.

        İspanyol ekibi yaptığı açıklamada,"Rayo Sanluqueno'nun 2025-26 sezonu için sekizinci transferi Daniel Güiza," ifadelerini kullandı.

        Kariyerinde 18 takımın formasını giyen Güiza, Fenerbahçe'den 2011 yazında İspanya'nın Getafe takımına ardından da Malezya ve Paraguay takımlarında forma giydi.

        İspanyol futbolcu 2018'den sonra ise doğum yeri İspanya'nın güneyindeki Endülüs bölgesinin 2. ve 3. lig takımlarında oynadı.

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