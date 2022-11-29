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İzmir'de art arda kanlı baskın! Eski ev sahibini öldürdü, eşini ve kayınvalidesini yaraladı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bir kişi pompalı tüfekle dehşet saçtı. Önce husumetli olduğu eski ev sahibini öldüren kişi, daha sonra da bir süredir ayrı yaşadığı eşini ve kayınvalidesini vurdu. Anne ve kızı hastanede tedavi altına alınırken, kaçan şüpheli jandarma tarafından yakalandı

Giriş: 29.11.2022 - 19:06 | Güncelleme: ABONE OL
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde art arda kanlı baskın! - Güncel Haberler
İzmir'de art arda kanlı baskın!
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AA

İzmir'de bir kişi, eski ev sahibini öldürdükten sonra, bir süredir ayrı yaşadığı eşini ve kayınvalidesini yaraladı.

Kemalpaşa ilçesi İstiklal Mahallesi'nde yaşayan M.C.A. (27), aralarında husumet bulunan eski ev sahibi S.D.'nin (41) evine gitti. Pompalı tüfekle S.D.'ye ateş eden zanlı, yaya olarak kaçtı. İhbar üzerine belirtilen adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, S.D.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

EŞİNİ VE KAYINVALİDESİNİ DE VURDU

Kaçan şüpheli, bir süredir ayrı yaşadığı eşi E.A.'nın (25) da bulunduğu kayınvalidesi G.E.'nin (58) evine gitti. M.C.A., burada da pompalı tüfekle eşini ve kayınvalidesini yaralayıp kaçtı. Anne ve kızı ambulansla İzmir'deki hastanelere kaldırıldı.

Şüpheli ise, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

*Fotoğraflar: İHA

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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