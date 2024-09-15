Eski eşini sevgilisiyle gördü, havalimanını birbirine kattı

İkiliye küfürler yağdıran adamın görüntüleri çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Görüntülerde kadının elindeki valizi alarak uzaklaşmaya çalışan adamın, "Bu benim karım. Bu da Atina'da birlikte olduğu adam" dediği anlar görülüyor.

Adam eski eşine zaman zaman "Hırsız paramı çaldın. Bu da benim çantam" diyerek bağırıyor. Olay yerine gelen polis ekiplerinin eski eşine bağıran ve küfürler yağdıran adamı sakinleştirmeye çalıştığı anlar da görülüyor.