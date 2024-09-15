Eski eşini sevgilisiyle gördü, havalimanını birbirine kattı
5 yıl önce boşandığı karısıyla sevgilisini tatil dönüşü İstanbul Havalimanı'nda gören eski koca ortalığı birbirine kattı. Sinir krizi geçiren adamı polisler ve güvenlik görevlileri güçlükle sakinleştirdi. Tarafların olay sonrası birbirinden şikayetçi olduğu öğrenildi.
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Bir kişi, dün 5 yıl önce boşandığı karısını İstanbul Havalimanı'nda gördü.
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Eski karısının yanında erkek arkadaşı olduğunu fark eden adam, ortalığı birbirine kattı.
Sinirlenen ve küfürler yağdırmaya başlayan adam, kadına ve yanındaki kişiye saldırı girişiminde bulundu.
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Havalimanındaki yolcular ve personel duruma müdahale etti. Taraflar birbirinden şikayetçi oldu.
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İkiliye küfürler yağdıran adamın görüntüleri çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Görüntülerde kadının elindeki valizi alarak uzaklaşmaya çalışan adamın, "Bu benim karım. Bu da Atina'da birlikte olduğu adam" dediği anlar görülüyor.
Adam eski eşine zaman zaman "Hırsız paramı çaldın. Bu da benim çantam" diyerek bağırıyor. Olay yerine gelen polis ekiplerinin eski eşine bağıran ve küfürler yağdıran adamı sakinleştirmeye çalıştığı anlar da görülüyor.