Eski eşini, kızının gözleri önünde öldürdü!

Yaklaşık bir yıl önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle eşinden boşanan 4 çocuk annesi Senem Barik (38), gece iş çıkışı evine gitmek için 16 yaşındaki kızıyla minibüse bindi.

AA'nın haberine göre, Senem Barik'i takip eden İ.B. de aynı minibüse binerek boşandığı eşiyle barışmak istedi. Şüpheli, barışma teklifini kabul etmeyen Barik'i bıçakladı.

Minibüstekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılan Barik, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli İ.B. olayda kullandığı bıçakla emniyete giderek teslim oldu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan İ.B, Tekirdağ Adliyesine sevk edildi.