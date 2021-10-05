Eski Danimarka Başbakanı'ndan sarsıcı taciz suçlaması!

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Eski Danimarka Başbakanı Helle Thorning-Schmidt, anılarını kaleme aldığı kitabında eski Fransa Cumhurbaşkanı Valery Giscard d'Estaing'i kendisini taciz etmekle suçladı.

Eski Sosyal Demokrat lider Thorning-Schmidt, 2002 veya 2003 yılında Kopehnag’daki Fransız büyükelçiliğindeki bir akşam yemeğinde yaşananları anlattı.

Thorning-Schmidt "Yanımda oturan Giscard d'Estaing'i gördüm ve masanın altından kalçamı tuttu. Bu tamamen deliceydi. Neler olduğunu sordum, yer değiştirdim ve her şey bitti" diye yazdı.

O dönemde Thorning-Schmidt, Avrupa Birliği için anayasa taslağı oluşturan Avrupa Konvansiyonu'nda çalışıyordu.

Thorning-Schmidt, Danish Ritzau'ya verdiği demeçte, "Bu günlerde bu durum cinsel taciz olarak görülüyor. O zamanlar böyle değildi. Farklı bir zamandı, ama bunu uygunsuz olarak gördüm ve durum beni çok kızdırdı." dedi.

DANİMARKA HÜKÜMETİNE LİDERLİK EDEN İLK KADIN

Şimdi 54 yaşında olan Thorning-Schmidt, 2011-2015 yılları arasında bir Danimarka hükümetine liderlik eden ilk kadındı.

Cinsel taciz olayları hakkındaki itiraflar, Danimarka'da geçen yıl başladı. Thorning-Schmidt, Ritzau'ya "Danimarka düşündüğümüz kadar eşitlikçi değil. Kendimizi uyutuyoruz" dedi.

Giscard daha önce Alman gazeteci Ann-Kathrin Stracke ile taciz etmekle suçlanmıştı. Giscard d'Estaing, 2020'de hayatını kaybetmişti.