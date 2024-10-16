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        Haberler Gündem Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında zorla getirilme kararı

        Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında zorla getirilme kararı

        Avukat Mustafa Doğan İnal'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mahkeme tarafından zorla getirilmesine karar verildi. CHP Lideri Özgür Özel, karara tepki göstererek ""Önceki Genel Başkanımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu hakkında bugün verilen zorla getirme kararı, hukuki olmadığı gibi, siyasallaştırılmış yargının gözdağı verme çabasıdır" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 18:02 Güncelleme: 16.10.2024 - 19:52
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        Kılıçdaroğlu için zorla getirilme kararı
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        İstanbul’da 17 Ekim 2023’te eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, avukat Mustafa Doğan İnal’a yönelik TBMM CHP Grup Toplantısı'nda söylediği sözler gerekçesiyle 2 yıla kadar hapis talebiyle yargılanmasına devam edildi. İstanbul 48. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada müşteki Mustafa Doğan İnal avukatı ile tutuksuz sanık Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı hazır bulundu.

        Duruşmada savunma yapan sanık avukatı, müvekkilinin ikametgah adresinin Ankara olduğunu belirterek, Ankara’ya talimat yazılmasını talep etti. Müşteki avukatı ise şikayetlerinin devam ettiğini söyleyerek sanık hakkında zorla getirilme kararının çıkarılmasını istedi.

        Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı, eksik hususların giderilmesini talep etti.

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        ZORLA GETİRİLME KARARI

        Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Kemal Kılıçdaroğlu’nun zorla getirilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

        İDDİANAMEDEN

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, Mustafa Doğan İnal ‘müşteki’, Kemal Kılıçdaroğlu ise ‘şüpheli’ sıfatıyla yer aldı. İddianamede, şüpheli Kılıçdaroğlu’nun Türkiye Büyük Millet Meclisi Cumhuriyet Halk Partisi Grup Toplantısı'nda müşteki İnal’ın adını açıkça kullanarak ‘bu kadar kirli bir adam yoktur’, ‘bu adamın mal varlığını açıklayın kardeşim’ gibi söylemlerde bulunduğu aktarıldı.

        Dosyanın Uzlaştırma Bürosu’na gönderildiğinin de belirtildiği iddianamede, buna rağmen taraflar arasında uzlaşma sağlanamadığı da kaydedildi.

        2 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

        Hazırlanan iddianamede şüpheli Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘hakaret’ suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

        ÖZGÜR ÖZEL: SİYASALLAŞTIRILMIŞ YARGININ GÖZDAĞI VERME ÇABASI

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel konu ile ilgili yaptığı açıklamada:

        "Önceki Genel Başkanımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu hakkında bugün verilen zorla getirme kararı, hukuki olmadığı gibi, siyasallaştırılmış yargının gözdağı verme çabasıdır.

        Partimiz bu çabalara karşı bir ve bütün olarak dimdik ayaktadır." dedi.

        Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir

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        #Kemal Kılıçdaroğlu
        #Mustafa İnal
        #haberler
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