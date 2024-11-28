Eski Beşiktaşlı'dan beklenmeyen karar!

Bir dönem Beşiktaş forması giyen 31 yaşındaki Alman kaleci Loris Karius'un futbolu bırakma ihtimali bulunuyor.

Kariyeri boyunca Liverpool, Beşiktaş, Newcastle ve Union Berlin gibi takımlarda forma giyen Loris Karius, bu sezon kulüpsüz kaldıktan sonra flaş bir karara imza atmaya hazırlanıyor.

EMEKLİLİK AÇIKLAMASI

Sky Sports'a konuşan Alman oyuncu, "İyi bir kaleci olmak için gereken her şeye sahibim. Henüz herhangi bir kulüple sözleşme imzalamadım. Doğru teklif gelirse futbola devam etmek istiyorum. Ancak iyi bir teklif almadığım takdirde sadece futbol oynamak için kabul etmek istemiyorum" diye konuştu.

Daha sonra ise Daily Mirror'da çıkan haberde, Karius'un erken yaşta olmasına rağmen futbolu bırakmayı ciddi anlamda düşündüğü bilgisi verildi.

Siyah-beyazlı formayı giydiği dönemde 67 resmi maçta görev yapan Karius, oynadığı maçlarda 95 kez kalesinde gol görmüştü.