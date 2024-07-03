Eski Belediye Başkanı öldürüldü!
Olay, Rize'de meydana geldi. Tunca Beldesi'nin eski Belediye Başkanı Ahmet Naci Aytemiz, alışveriş yaparken husumetlilerinin saldırısına uğradı. Önce darp edilen eski başkan sonra kurşun yağmuruna tutuldu. Aytemiz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Markette yaşanan dehşet anları güvenlik kameralarına yansıdı.
Giriş: 03.07.2024 - 23:16 Güncelleme: 03.07.2024 - 23:20
Olay, Rize'de meydana geldi.
Tunca Beldesi'nin eski Belediye Başkanı Ahmet Naci Aytemiz, alışveriş yaparken husumetlilerinin saldırısına uğradı.
Önce darp edilen eski başkan sonra kurşun yağmuruna tutuldu.
Aytemiz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Markette yaşanan dehşet anları güvenlik kameralarına yansıdı.
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