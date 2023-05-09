Kararın ardından açıklama yapan Trump, kararın 'utanç verici' olduğunu söyledi. Eski başkan, kararı temyize götürecek. Dava temyizde olduğu sürece Trump'ın ödeme yapması gerekmeyecek.

Trump'ın Carroll'a ödeyeceği tazminat toplamda 5 milyon dolar olarak belirlendi.

Yaklaşık 2,5 saatlik bir müzakereden sonra jüri ayrıca Trump'ın kendisine ait sosyal medya hesabında Ekim 2022'de yaptığı paylaşımda Carroll'a hakaret ettiği kararına vardı. Trump bu hakaret nedeniyle Carroll'a 2.7 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum edildi.

Cinsel istismara uğraması nedeniyle 2 milyon dolar tazminat alacak olan Carroll, Trump'a karşı açtığı 'darp' davasından da 20 bin dolar tazminat almaya hak kazandı.

'TECAVÜZ' SUÇLAMASI

79 yaşındaki yazar Carroll, 76 yaşındaki Trump'ın 1996'da Manhattan'daki Bergdorf Goodman mağazasının soyunma odasında kendisine tecavüz ettiğini iddia etmiş, ardından Ekim 2022'de Truth Social platformunda yaptığı bir paylaşımda iddialarının 'tam bir dolandırıcılık işi', 'aldatmaca' ve 'yalan' olduğunu yazarak itibarına zarar verdiğini ifade etmişti.

Trump ise "O kadın benim tipim değil" diyerek, iddiaları reddetmişti.

Fotoğraf: AA