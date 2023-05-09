Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Dünya

Eski başkan Donald Trump cinsel istismardan suçlu bulundu

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın, E. Jean Carroll adlı kadın tarafından tecavüzle suçlandığı davada karara varıldı. Jüri Trump'ın Carrol'a tecavüz etmediği ancak cinsel istismarda bulunduğu hükmünü verdi. 'Darp' ve 'karalama' sebepleriyle de suçlu bulunan Trump, Carroll'a 5 milyon dolar tazminat ödeyecek.

Giriş: 09.05.2023 - 23:14 | Güncelleme: ABONE OL
Eski başkan Donald Trump cinsel istismardan suçlu bulundu
HABERTURK.COM

Eski ABD Başkanı Trump'ın tecavüzle suçlandığı davada mahkeme jürisi kararını verdi. Trump'ın tecavüz etmediğine karar veren jüri, Trump'ın cinsel istismarda bulunduğuna hükmetti.

Cinsel istismara uğraması nedeniyle 2 milyon dolar tazminat alacak olan Carroll, Trump'a karşı açtığı 'darp' davasından da 20 bin dolar tazminat almaya hak kazandı.

Yaklaşık 2,5 saatlik bir müzakereden sonra jüri ayrıca Trump'ın kendisine ait sosyal medya hesabında Ekim 2022'de yaptığı paylaşımda Carroll'a hakaret ettiği kararına vardı. Trump bu hakaret nedeniyle Carroll'a 2.7 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum edildi.

Trump'ın Carroll'a ödeyeceği tazminat toplamda 5 milyon dolar olarak belirlendi.

Kararın ardından açıklama yapan Trump, kararın 'utanç verici' olduğunu söyledi. Eski başkan, kararı temyize götürecek. Dava temyizde olduğu sürece Trump'ın ödeme yapması gerekmeyecek.

'TECAVÜZ' SUÇLAMASI

79 yaşındaki yazar Carroll, 76 yaşındaki Trump'ın 1996'da Manhattan'daki Bergdorf Goodman mağazasının soyunma odasında kendisine tecavüz ettiğini iddia etmiş, ardından Ekim 2022'de Truth Social platformunda yaptığı bir paylaşımda iddialarının 'tam bir dolandırıcılık işi', 'aldatmaca' ve 'yalan' olduğunu yazarak itibarına zarar verdiğini ifade etmişti.

Trump ise "O kadın benim tipim değil" diyerek, iddiaları reddetmişti.

Fotoğraf: AA

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Evini adeta sanat galerisine dönüştürdü
Evini adeta sanat galerisine dönüştürdü
Seçim günü resmi tatil mi?
Seçim günü resmi tatil mi?
Sandık müşahidi para alır mı ve nasıl olunur?
Sandık müşahidi para alır mı ve nasıl olunur?
Esnafa erken emeklilik müjdesi!
Esnafa erken emeklilik müjdesi!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.