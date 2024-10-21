Eski bakan birinci oldu

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        Mehdi Eker Türkiye Binicilik Şampiyonası'nda birinci oldu

        Eski Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker, Türkiye Binicilik Federasyonu tarafından Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düzenlenen Atlı Dayanıklılık Türkiye Şampiyonası'nda birinci oldu. Eker, "Warrior Girl" isimli atıyla katıldığı 104 kilometrelik zorlu parkurda, rakiplerini geçerek şampiyonluğu kazandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.10.2024 - 16:07 Güncelleme: 21.10.2024 - 17:43
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        Gebze Atlı Spor Kulübü Atlı Dayanıklılık Yerleşkesi İstanbulpark Orman Tesisleri’nde gerçekleştirilen şampiyonada, 100’ün üzerinde sporcu kıyasıya bir mücadele verdi. Yarışmada 84, 64, 40 ve 20 kilometrelik farklı parkurlar da bulunurken, her kategoride sporcular zemin şartları ve fiziksel zorluklara karşı birincilik için ter döktü.

        EKER ŞAMPİYON OLDU

        Yedi yarışmacının yer aldığı 104 kilometrelik uzun parkurda yarışan Eker, zorlu koşullara rağmen 68 yaşında birincilik ipini göğüslemeyi başardı. Eker, Tarımsal Strateji ve Politika Geliştirme Merkezi (TARPOL) Yönetim Kurulu Başkanı olarak da bilinirken, spora olan tutkusuyla bu alanda büyük bir başarıya imza attı. Eker, yarış sonrasında yaptığı açıklamada, binicilik sporunun hem fiziksel hem de zihinsel olarak büyük bir dayanıklılık gerektirdiğini vurguladı. Atların sadece bir yarış aracı olmadığını, binicilerin en büyük dostu ve yoldaşı olduğunu belirten Eker, “Atlar, insanı kendi sınırlarını zorlamaya, doğayla uyum içinde yaşamaya teşvik eden özel varlıklardır. Onlarla kurduğumuz bağ, yalnızca bir spor ilişkisi değil, aynı zamanda derin bir dostluk ve sadakattir.” dedi.

        "DOĞAYLA VE ATLARLA BAĞ KURUN"

        Eker, binicilik sporunun gençlere önemli bir sorumluluk bilinci kazandıracağına dikkat çekti ve gençleri bu sporla ilgilenmeye davet etti. Atlarla ve doğayla daha derin bağlar kurmanın önemine vurgu yaparak, "Binicilik, yalnızca bir yarışma değil, doğayla ve hayvanlarla kurduğumuz güçlü bir bağdır. Bu bağ, bizi daha sorumlu, daha bilinçli bireyler haline getirir. Gençleri bu değerli sporla tanışmaya ve atların büyülü dünyasında kendilerini geliştirmeye davet ediyorum" dedi.

        Türkiye Binicilik Federasyonu’nun organize ettiği şampiyona, ülkenin dört bir yanından gelen sporcuların katılımıyla büyük bir ilgi gördü. Yarışmalar, hem fiziksel dayanıklılık hem de zihinsel konsantrasyon gerektiren uzun mesafe koşuları ile dikkat çekti. Farklı parkurlarda düzenlenen mücadeleler, izleyiciler için de heyecan verici anlar yaşattı. Bu yılki şampiyonada Eker’in gösterdiği başarı, binicilik sporunun yaştan bağımsız olarak herkesin ilgilenebileceği bir spor dalı olduğunu bir kez daha kanıtladı.

        Fotoğraf: AA

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