Eski Avustralya Başbakanı Morrison'dan anksiyete itirafı
2018-2022 yıllarında arasında Avustralya Başbakanı olarak görev yapan Scott Morrison, görevi sırasında anksiyete tedavisi gördüğünü itiraf etti
Eski Avustralya Başbakanı Scott Morrison, görev süresi boyunca anksiyete tedavisi gördüğünü açıkladı.
Morrison görev süresi boyunca yaşadıklarını anlattığı yeni kitabında, "siyasetin acımasızlığına" ve "fiziksel yorgunluğuna" vurgu yaptı.
"DOKTORUM BU KADAR UZUN SÜRE DAYANABİLDİĞİME ŞAŞIRDI"
Kitabın The Australian tarafından yayınlanan bir özetinde Morrison, "Doktorum bu kadar uzun süre dayanabildiğime şaşırdı. Bu yardım olmasaydı ciddi bir depresyon ortaya çıkacaktı." ifadelerini kullandı.
2018-2022 yıllarında Avustralya Başbakanı olarak görev yapan Morrison, birçok insan için bunun yaygın bir durum olduğunu, ruhsal sorunlarla mücadele eden siyasetçilerin üst düzey görevler yürütebileceğini ortaya koymak istediğini belirtti.
"POLİTİKACILAR TAŞTAN YAPILMIŞ DEĞİL"
Morrison, "Politikacılar taştan yapılmış değiller, ancak birbirlerine de dahil olmak üzere çoğu zaman onlara öyleymiş gibi davranılıyor" diye ifadelerini kullandı.
Başbakanlık görevi boyunca baskıların zamanla arttığını söyleyen Morrison, "Pandemiyle birlikte çok stresli bir dönemdi ve sorunların ağırlığı, çalıştığımız saatlerin uzunluğu beraberinde fiziksel sorunları da getirdi" dedi.
Yaşadığı kaygıların ardından Canberra'da bir doktordan yardım istediğini belirtti. Sosyal medya hesabından açıklama yapan eski başbakan, "Hikayemi paylaşmanın amacı başkalarını cesaretlendirmek ve birçok Avustralyalı için çok yaygın olan şeyleri normalleştirmek ve damgalamayı ortadan kaldırmak. Elbette zordu ama inancım, ailem ve yaptığım yardım işi bunu sürdürmemi sağladı." açıklamasında bulundu.
ARDERN "ENERJİM KALMADI" DİYEREK İSTİFA ETMİŞTİ
Diğer yandan 2023 başında Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, "6 zorlu yıldır" sürdürdüğü başbakanlık görevini enerjisi kalmadığını hissederek bırakacağını açıklamıştı.
Ardern, Ekim 2017'de 37 yaşında başbakan seçildiğinde "dünyanın en genç kadın başbakanı" unvanını almıştı.