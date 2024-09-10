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        Haberler Gündem 3. Sayfa Eski Anavatan Partisi il başkanı evinde ölü bulundu | Son dakika haberleri

        Eski Anavatan Partisi il başkanı evinde ölü bulundu

        Aydın'da, eski Anavatan Partisi İl Başkanı Cemal Aydın Özpolat (63), evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 18:08 Güncelleme: 10.09.2024 - 18:08
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        Eski Anavatan Partisi il başkanı evinde ölü bulundu
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        Aydın’da uzun yıllar yerel radyoculuk yapan, ANAP İl Başkanlığı görevinden geçen yıl sağlık sorunları nedeniyle ayrılan Cemal Aydın Özpolat'tan haber alamayan yakınları, polise haber verdi. Özpolat’ın evine giden polis ekipleri, çiligire kapıyı açtırıp içeri girdi. Özpolat, yerde hareketsiz yatarken bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Özpolat’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Cemal Aydın Özpolat’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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