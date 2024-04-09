Eski ABD Başkanı Trump, kürtaj konusundaki yetkinin eyaletlere bırakılması gerektiğine inanıyor

Eski ABD Başkanı Donald Trump, kürtaj hakkına ilişkin kararın, eyaletlerin yetkisine bırakılması gerektiğine inandığını belirtti.

Trump, sosyal medya platformu Truth Social'da paylaştığı videoda, ülkedeki kürtaj meselesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Tecavüz, ensest ilişki ve anne hayatının tehlikede olduğu durumlar olmak üzere bu 3 durumda kürtajı desteklediğini vurgulayan Trump, kürtajın bir eyalet meselesi olduğunu kaydetti.

Trump, ülkede kürtajın anayasal bir hak olmasını "sona erdiren kişi"nin kendisi olduğunu savunarak, bu kararı veren yargıçlara teşekkürlerini iletti.

Birçok kişinin kürtaj hakları konusundaki tutumunu sorduğunu dile getiren Trump, bu konuda eyaletlerin oylama, yasama ya da her ikisiyle karar verebileceğine inandığını söyledi.

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Trump, Cumhuriyetçilere "Bu konuda kalbinizin sesini dinleyin. Ancak unutmayın, kültürümüzü yeniden tesis etmek ve aslında şu anda düşüşte olan ülkemizi kurtarmak için seçimleri de kazanmalısınız." şeklinde seslendi.

ABD basınındaki haberlere göre, Trump, martta konuk olduğu bir radyo programında, hamileliğin 15. haftasında ulusal bir kürtaj yasağını destekleme eğiliminde olduğunu söylemişti.