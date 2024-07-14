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        Haberler Dünya Amerika Eski ABD Başkanı Trump'a yönelik saldırının soruşturmasını FBI yürütecek | Dış Haberler

        Eski ABD Başkanı Trump'a yönelik saldırının soruşturmasını FBI yürütecek

        ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), eski ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik, Pensilvanya'da seçim kampanyası sırasında gerçekleştirilen saldırıya dair soruşturmayı devraldı. Federal Soruşturma Bürosu (FBI), eski ABD Başkanı Donald Trump'a suikast girişimi düzenleyen kişinin kimliğini belirlemeye yakın olduklarını, bilgiler kesinleştikten sonra açıklama yapacaklarını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2024 - 06:43 Güncelleme: 14.07.2024 - 07:46
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        Soruşturmayı FBI yönetecek
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        FBI'ın resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "FBI Pittsburgh Saha Ofisi'nin özel ajanları, kriz müdahale ekibi üyeleri ve kanıt müdahale teknisyenleri de dahil olmak üzere derhal olaya müdahale etti." ifadesi kullanıldı.

        Paylaşımda, "ABD Gizli Servisi'ndeki ortaklarımızın yanı sıra eyalet ve yerel kolluk kuvvetleriyle birlikte FBI'ın tüm kaynaklarıyla bu soruşturmayı desteklemeye devam edeceğiz" ifadesine yer verilirken, Trump'a yönelik, Pensilvanya'nın Butler şehrinde yapılan saldırıya dair soruşturmanın FBI tarafından yürütüleceği kaydedildi.

        Trump'ın mitinginde ateş açıldı
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        "KİŞİNİN KİMLİĞİNİ BELİRLEMEYE YAKINIZ"

        Federal Soruşturma Bürosu (FBI), eski ABD Başkanı Donald Trump'a suikast girişimi düzenleyen kişinin kimliğini belirlemeye yakın olduklarını, bilgiler kesinleştikten sonra açıklama yapacaklarını bildirdi.

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        FBI Yetkilisi Kevin Rojek, Trump'a yönelik saldırı hakkında basın toplantısı düzenledi.

        Seçim mitingindeki kişilerden destek beklediklerini belirten Rojek, "Olayı suikast girişimi olarak değerlendiriyoruz." dedi.

        Rojek, halihazırda suç mahallinde aktif incelemenin sürdüğünü vurgulayarak, saldırganın amacının da araştırıldığını ifade etti.

        "Eski ABD Başkanı Trump'a suikast girişimi düzenleyen kişinin kimliğini belirlemeye yakınız, bilgiler kesinleştikten sonra açıklama yapacağız" diyen Rojek, çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

        Kevin Rojek, saldırganın tek başına hareket edip etmediğinin de araştırıldığını aktararak, halihazırda ilave bir tehdit olduğuna dair bulgunun bulunmadığını söyledi.

        Saldırganı tespit etmek için fotoğrafların incelendiğini ve DNA çalışmalarının yapıldığını söyleyen Rojek, kesin bilgi elde ettiklerinde basınla paylaşacaklarını dile getirdi.

        Rojek, olayda saldırganın öldürüldüğünü, mitingde bulunan 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin de durumunun kritik olduğunu açıkladı.

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        Seçim mitingi için FBI'dan ilave destek istenmediğini belirten Rojek, güvenlik zafiyeti olup olmadığına ilişkin soruları cevaplamaktan kaçındı.

        Pensilvanya Polisi Yetkilisi George Bivens ise saldırganın erkek olduğunu aktardı.

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        #trump saldırı
        #FBI soruşturma
        #haberler
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