Eşiyle plaja gitti! Kadınların fotoğrafını çekti! Ahlaksız tutuklandı!

Bursa'da, cumartesi günü, Mudanya ilçesi Mütareke Mahallesi'ndeki Coşkun Öz plajında, Damla K. (23), polis merkezini arayarak, birinin cep telefonu kamerasıyla fotoğrafını çektiği ihbarında bulundu.

DHA'da yer alan habere göre şikayet üzerine olay yerine giden polis ekipleri, yanında eşi de bulunan Muhammed Almuhammed´i gözaltına aldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü´ne götürülen şüphelinin cep telefonunda yapılan incelemede, aynı plajda çekilmiş çok sayıda mayolu kadın fotoğrafı bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Muhammed Almuhammed, çıkarıldığı hakimlikçe `özel hayatın gizliliğini ihlal´ suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi.