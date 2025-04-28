Eşiyle birlikte evinde ölü bulunan Gene Hackman'ın kesin otopsi raporu açıklandı

Oscar'lı oyuncu Gene Hackman ile eşi Betsy Arakawa, şubat ayında New Mexico'daki evlerinde ölü bulunmuşlardı. Arakawa'nın 12 Şubat civarında hantavirüs akciğer sendromundan öldüğü, Hackman'ın ise 18 Şubat'ta Alzheimer hastalığı ve böbrek hastalığıyla daha da kötüleşen ciddi kalp rahatsızlığından öldüğü tespit edilmişti.

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95 yaşındaki oyuncu ve 65 yaşındaki piyanist eşinin 26 Şubat'ta ölü bulunmalarının ardından, Gene Hackman'ın detaylı otopsi raporu açıklandı. Raporda, Hackman'ın tüm tıbbi geçmişi detaylandırıldı.

Gene Hackman'ın 'konjestif kalp yetmezliği geçmişi' ve 'şiddetli kronik hipertansif değişiklikler ile böbrek hastalığı' olduğu bildirildi. Otopsiye göre, Nisan 2019'dan beri kalp piliyle yaşayan oyuncuda, 'Alzheimer hastalığı ile tutarlı nörolojik bozulmalar' tespit edildi.

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Otopside koroner arter stentleri ve yeni damarların yanı sıra daha önce aort kapak değişimi yapıldığı, şiddetli damar sertliği ve hipertansif kalp hastalığı olduğu bulundu. Gene Hackman'ın beyin incelemesinde ileri evre Alzheimer hastalığının mikroskobik bulguları görüldü. Oyuncunun hantavirüs testi negatif çıktı. Yani eşinin ölümüne neden olan virüsün Hackman'a bulaşmamış olduğu tespit edildi.

Ölümcül hantavirüsü genellikle bodrum veya tavan arasını temizlerken temas edilebilecek kemirgen idrarı ve dışkıları yoluyla yayılıyor. Çiftin yaşadığı devasa mülkün üç garaj alanında, iki misafir evinde ve üç kulübede kemirgen dışkısı bulunurken, garajlarda canlı bir kemirgen, ölü bir kemirgen ve bir kemirgen yuvası tespit edildi. Binalarda kemirgenler için tuzaklar bile bulundu. Bu da kemirgenlerin Hackman'lar için devam eden bir sorun olduğunu gösterdi. İKİ AY SONRA CENAZELERİ YAPILDI Gene Hackman ile eşi Betsy Arakawa, şubat ayında evlerinde ölü bulunmalarından neredeyse iki ay sonra, nisan ayının ortasında son yolculuğuna uğurlandı. Ölümlerinden günler sonra Hackman çiftine, ailesi ve yakın arkadaşları tarafından düzenlenen özel bir törenle veda edildi. Sınırlı sayıda kişinin katıldığı Santa Fe'de düzenlenen törene, Gene Hackman'ın Fay Maltese ile olan evliliğinden dünyaya gelen çocukları Christopher Hackman (65), Elizabeth Hackman (62) ve Leslie Hackman (58) de katıldı. VASİYET KARMAŞASI Gene Hackman'ın vasiyetinde çocuklarına yer vermeyerek tüm mirasını Betsy Arakawa’ya bıraktığı anlaşılmıştı. Ünlü oyuncunun 80 milyon dolarlık servetinin kime kalacağına dair tartışmalar başlamış, çocuklarının uzun süre cenazeleri teslim almayışı, bu karışıklığa bağlanmıştı. Hackman'ın, mal varlığını eşine bıraktığı ifade edilen vasiyeti, Arakawa'nın önce hayatını kaybetmesi nedeniyle belirsizlik yaratmıştı. Vasiyetin içeriğine bağlı olarak hukuki süreçlerin başlatılabileceği belirtilirken, Hackman'ın mirasıyla ilgili nihai kararın, vasiyetin detayları ve olası yasal süreçlerin tamamlanmasının ardından verilmesi bekleniyor.

1991'den beri evli olan çift, Gene Hackman'ın 2004'te 'Welcome to Mooseport' filminde rol aldıktan sonra oyunculuktan emekli olmasından bu yana gözlerden uzak yaşıyordu. Çift, en son Mart 2024'te bir gezi sırasında birlikte fotoğraflanmıştı. İki kez Oscar kazanan Hackman ile eşi Arakawa, Santa Fe'deki bir restoran çıkışında görüntülenmişti.