Eşit bir dünya için neredeyse 300 yıl gerekli

Birlemiş Milletler Kadın Birimi'nin son raporuna göre dünyanın cinsiyet eşitliğine ulaşması için neredeyse 300 yılı var. Pandemi, çatışmalar, iklim değişikliği ve kadınların cinsel ve üreme sağlığına, haklarına yönelik küresel zorluklar cinsiyet eşitsizliğinde aralığı daha da şiddetlendiriyor.

Rapora göre, dünya üzerinde 380 milyon kadın ve kız aşırı yoksulluk altında yaşıyor, bu milyonlarca kadının günde 1.90 dolardan daha az bir miktarla yaşadığı anlamına geliyor.

Neredeyse 3 kadından 1'i güvenli gıdaya ulaşamıyor. Dünyada çatışma bölgelerinde yaşayan kız çocuklarının yüzde 54'ü resmi bir şekilde eğitime ulaşamıyor.

Dünya üzerinde her 11 dakikada 1 kadın tanıdığı biri tarafından öldürülüyor. 15 ila 49 yaşları arasındaki her 10 kadından 1'i cinsel ya da fiziksel şiddete maruz kalıyor.

Rapora göre, hızlı önlem alınmaması, kadına yönelik şiddeti yasaklamayan, kadınların evlilik ve aile içindeki haklarını korumayan hukuk sistemleri onlara eşit haklar sağlamıyor. İşyerinde maaş ve yan hakların eşit hakların garanti edilmemesi, gelecek nesiller için de tehlike olmaya devam edebilir.

Mevcut düzende devam edilmesi durumunda cinsiyet eşitliğine kavuşmak için önümüzde 286 yıl var. Kadınların işyerinde güç ve liderlik pozisyonlarında eşit şekilde temsil edilmesi için 140 yıl var.