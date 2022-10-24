Eşini ve kayınpederini öldürdü! Savunması ortayı çıktı!

Kocaeli'nde, olay, geçen hafta salı günü öğle saatlerinde, Başiskele ilçesi Barbaros Mahallesi Eyüp Sultan Caddesi'nde meydana geldi. Ömer Sorguç (25), boşanma aşamasındaki ayrı yaşadığı Beyza Sorguç'un (23) bulunduğu eve geldi.
BABA İLE KIZI HAYATLARINI KAYBETTİ
DHA'da yer alan habere göre apartmanın önünde saatlerce bekleyen Ömer Sorguç, Beyza Sorguç ile babası Şahin Kılıç'ın otomobille evlerine geldiklerini gördü. Ömer Sorguç, tabancayla Şahin Kılıç'ı otomobilde, Beyza Sorguç'u ise binanın merdivenlerinde vurdu. Baba ve kızı hayatlarını kaybetti. Kaçan Ömer Sorguç ise polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı.
BİR AY EVLİ KALIP BOŞANMA DAVASI AÇMIŞ
Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde görevli hemşire Beyza Sorguç'un, 2019'da Ömer Sorguç ile Şanlıurfa'da evlendiği ve 1 ay evli kaldıktan sonra Başiskele ilçesindeki babasının evine gelip boşanma davası açtığı belirtildi.
ÖLÜM MESAJLARI GÖNDERDİ
Olaydan önce Ömer Sorguç'un başta Şahin Kılıç olmak üzere aile üyelerine ölüm tehditleri içeren mesajlar attığı öğrenildi.
ÜÇ GÜN ÖNCE KEŞİF DE YAPMIŞ
Ömer Sorguç'un olaydan 3 gün önce ailenin yaşadığı binanın önünde ve çevresinde keşif yaptığı, ayrıca ailenin yaşadığı sokakta bulunan bir otelde konakladığı belirlendi. Sorguç'un, eşinin yaşadığı binaya girebilmek için çevredeki emlakçılara giderek, binada kiralık daire olup olmadığını sorduğu, kiralama bahanesiyle binaya girince eşini öldürmeyi planladığı ortaya çıktı.
ŞİDDET ÖNLEME MERKEZİNE GİTMİŞLER
Olay günü baba ve kızın, Ömer Sorguç'un tehdit mesajları üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi'ne gittikleri, evlerine döndükleri sırada da öldürüldüğü belirtildi.
"1 MİLYON TL'LİK ZİYNET EŞYASINI ALDILAR" İDDİASI
Olayın ardından tutuklanarak cezaevine gönderilen Ömer Sorguç'un emniyette verdiği ifadesi ortaya çıktı. Olay yerine 2 tabanca ile gelen Ömer Sorguç ifadesinde, Beyza Sorguç ile evlendikten sonra sadece bir ay beraber olduklarını, öldürmeyi planladığını, binaya giremeyince apartmanın önünde beklediğini belirterek, "Evlenirken düğünde takılan yaklaşık 1 milyon lira değerinde ziynet eşyasını alıp beni dolandırdılar. Altınları istedim, vermediler. Binaya girebilmek için kiralık daire olup olmadığını emlakçılara sordum. Emlakçılar kiralık daire olduğunu söyleseydi, apartmana girecektim” dediği öğrenildi.
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