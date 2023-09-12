Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Eşini ve kayınbiraderini öldürmüştü! Korucu dehşetinde sıcak gelişme! - Gündem haberleri

        Eşini ve kayınbiraderini öldürmüştü! Korucu dehşetinde sıcak gelişme!

        Ağrı'nın Patnos ilçesinde, bir süre önce evi terk edip ailesinin yanına giden eşi 24 yaşındaki Birsel ile kayınbiraderi 32 yaşındaki Fecri Tunç'u tabancayla öldüren, kayınvalidesi ile öldürdüğü kayınbiraderinin eşini de yaralayan güvenlik korucusu Metin Tunç, olayın ardından kaçtı. Jandarma ve polis ilçeyi abluka altına aldı. Tunç, köyünde yakalanarak gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.09.2023 - 14:20 Güncelleme: 12.09.2023 - 14:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eşini ve kayınbiraderini öldürmüştü! Korucu dehşetinde sıcak gelişme!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Ağrı'da olay, dün saat 01.00 sıralarında Patnos ilçesi Cami Mahallesi’nde meydana geldi. Güvenlik korucusu Metin Tunç, bir süre önce evi terk eden eşi Birsel ile konuşmak üzere, aynı zamanda akrabası olan kayınvalidesinin evine gitti.

        ÜZERLERİNE KURŞUN YAĞDIRDI

        Metin Tunç, saklandığı köyde yakalandı.
        Metin Tunç, saklandığı köyde yakalandı.

        DHA'da yer alan habere göre burada taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Metin Tunç, eşi ve onun ailesine peş peşe ateş etti.

        KAYINBİRADERİ VE EŞİ ÖLDÜ

        Hayatını kaybeden Fecri Tunç.
        Hayatını kaybeden Fecri Tunç.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, Tunç’un kayınbiraderi Fecri Tunç’un yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralanan eşi Birsel Tunç ile kayınvalidesi Hatun (50) ve kayınbiraderinin eşi Nuriye Tunç (28) ise hastaneye kaldırıldı. Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedaviye alınan Birsel Tunç da doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

        GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİLER

        Yapılan otopsinin ardından hastane morgundan alınan Fecri Tunç ile Birsel Tunç'un cenazeleri, dün Doğubayazıt ilçesindeki asri mezarlıkta yan yana toprağa verildi.

        OLAYDAN SONRA FİRAR ETTİ

        Tedavileri devam eden yaralıların durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi. Olaydan sonra firar eden cinayet şüphelisi Metin Tunç'un yakalanması için çalışma başlatıldı.

        İLÇE MERKEZİ ABLUKAYA ALINDI

        Tunç'un gidebileceği yerlere baskın yapan polis ve jandarma ilçe merkezini ablukaya aldı. Giriş-çıkış noktalarında önlemler artırıldı.

        KÖYÜNDE OPERASYONLA YAKALANDI

        Tunç, bu sabah köyü olan Tepeköyü kırsalında jandarma tarafından yakalandı. Polise teslim edilen Tunç, emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye çıkarılacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #ağrı
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Eğlence mekanında zorla 'fahiş hesap' tahsilatı!
        Eğlence mekanında zorla 'fahiş hesap' tahsilatı!
        Türkiye'nin ilk 11'i belli oldu!
        Türkiye'nin ilk 11'i belli oldu!
        Libya'da sel felaketi: 3 bin kişi öldü!
        Libya'da sel felaketi: 3 bin kişi öldü!
        Putin'den Elon Musk'a övgüler
        Putin'den Elon Musk'a övgüler
        Mezarlıkta "Pes" dedirten görüntü! Kafatası ve kemiklerle dalga geçti!
        Mezarlıkta "Pes" dedirten görüntü! Kafatası ve kemiklerle dalga geçti!
        Bakan Şimşek'ten ihracat açıklaması
        Bakan Şimşek'ten ihracat açıklaması
        Çocuklarının önünde eşini katletmişti! Cinayeti anlattı!
        Çocuklarının önünde eşini katletmişti! Cinayeti anlattı!
        Fas'taki depremde can kaybı artıyor!
        Fas'taki depremde can kaybı artıyor!
        Yatırımcı sayısı 7 milyonu aştı
        Yatırımcı sayısı 7 milyonu aştı
        Alzheimer gelişmekte olan ülkelerde hızla artıyor!
        Alzheimer gelişmekte olan ülkelerde hızla artıyor!
        İnşaat maliyetinde sert artış
        İnşaat maliyetinde sert artış
        İmzayı attı! Gedson'a zamlı sözleşme
        İmzayı attı! Gedson'a zamlı sözleşme
        Mersin'de mağarada rahatsızlanan ABD'li bilim insanı tahliye edildi
        Mersin'de mağarada rahatsızlanan ABD'li bilim insanı tahliye edildi
        Ev hapsindeyken kocasını bıçaklayıp üzerine tiner atmıştı! İşte istenen ceza!
        Ev hapsindeyken kocasını bıçaklayıp üzerine tiner atmıştı! İşte istenen ceza!
        Millilerin rakibi Japonya! Kuntz'un 11'i
        Millilerin rakibi Japonya! Kuntz'un 11'i
        Alt tarafı tenis topu... değilmiş
        Alt tarafı tenis topu... değilmiş
        "Stefan Kuntz gidiyor mu?"
        "Stefan Kuntz gidiyor mu?"
        İşte 3500 yıllık üzüm çekirdeği!
        İşte 3500 yıllık üzüm çekirdeği!
        Habertürk Anasayfa