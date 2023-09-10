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        Haberler Gündem Ankara Eşini ve baldızını öldürüp intihar etti - Güncel haberler

        Eşini ve baldızını öldürüp intihar etti

        Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde 43 yaşındaki Hüseyin Yüksel, boşanma aşamasındaki 40 yaşındaki eşi Emine Yüksel ve 37 yaşındaki baldızı Çiğdem Demir'i sokak ortasında tabancayla vurarak öldürdükten sonra aynı silahla yaşamına son verdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.09.2023 - 19:26 Güncelleme: 10.09.2023 - 19:26
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        Eşini ve baldızını öldürüp intihar etti
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        Olay, saat 18.00 sıralarında Kayı Mahallesi'ndeki Ankara Bulvarı üzerinde meydana geldi.

        Tütüncü dükkanı işleten Hüseyin Yüksel, boşanma aşamasındaki eşi Emine Yüksel ve baldızı Çiğdem Demir ile bulvar üzerinde karşılaştı. Yüksel çifti, sokak ortasında tartışmaya başladı. Bunun üzerine Hüseyin Yüksel, eşi Emine ve baldızı Çiğdem Demir'i tabancayla başından vurarak öldürdü.

        Yüksel, daha sonra aynı silahla yaşamına son verdi. Emine Yüksel'in 3, Çiğdem Demir'in ise 2 çocuk annesi olduğu öğrenildi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri bölgede incelemede bulundu. Olayda ölenlerin cenazeleri Kahramankazan Hamdi Eriş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Bu arada, Emine Yüksel'in boşanma aşamasındaki eşi için bir süre önce uzaklaştırma kararı aldığı ancak bu sürenin sona erdiği belirtildi.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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