Şiddetli geçimsizlik yaşayan çift, Aile Mahkemesinde boşanma davası açtı. Koca, eşinin birden fazla erkekle güven sarsıcı davranışlarda bulunduğunu ve kendisini yeterli para kazanamamakla suçladığını ileri sürdü.
DHA'da yer alan habere göre, kadın ise eşinin kendisine şiddet uyguladığını ve kapıcılık yapmaya zorladığını iddia etti. Mahkeme, söz konusu olaylarda kadının tam kusurlu olduğu gerekçesiyle davasının reddine, erkeğin ise davasının kabulü ile boşanmalarına karar verdi.
Karar, Bölge Adliye Mahkemesi'ne (İstinaf) taşındı. İstinaf, kararı bozarak, özellikle kocanın şiddet uygulaması nedeniyle söz konusu olaylarda tarafların eşit kusurlu olduklarına hükmetti ve kadın lehine yoksulluk tazminatına hükmetti.
YARGITAY, KADINI AĞIR KUSURLU BULDU
Bu kez koca Yargıtay'a başvurdu. Yargıtay 2'nci Hukuk Dairesi kararında ise kocaya kusur olarak yüklenen fiziksel şiddet olayından sonra tarafların barıştığı ve evlilik birliğinin devam ettiği, bu olayın erkeğe kusur olarak yüklenemeyeceğine dikkat çekildi. Bununla birlikte kadının birden fazla erkekle güven sarsıcı davranışlarda bulunduğu, yeterli para kazanamadığını söyleyerek eşini aşağıladığı, hor gördüğü, kocanın ise kadını kapıcılık yapmaya zorladığının anlaşıldığı belirtildi.
Tarafların kusurlu davranışları dikkate alındığında, evlilik birliğinin temelden sarsılmasına sebep olan olaylarda kadının erkeğe göre daha ağır kusurlu olduğunun kabulü gerektiği belirtildi. Yargıtay, Bölge Adliye Mahkemesince yanılgılı değerlendirme sonucu tarafların eşit kusurlu olduğu kararının doğru görülmediğini belirtti. Koca lehine uygun miktarda maddi ve manevi tazminat takdir edilmesi gerekirken yanılgılı kusur belirlemesine bağlı olarak tazminat isteklerinin reddinin doğru görülmediğine hükmedildi.
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