Eşini başından vuran koca: Namluda mermi kalmış

Malatya'da eşi Selda Taş'ı (38) tabancayla başından vurarak öldüren Mehmet Taş (40),cinayetten önce uyuşturucu kullandığını iddia etti. Katil zanlısı koca, eşiyle tartıştığı esnada uyuşturucunun etkisi altında olduğunu ileri sürdü.
Ferdi Durdu'nun haberine göre, geçen salı günü meydana gelen olayda, Bostanbaşı Mahallesi'nde oturan Mehmet Taş, eşi Selda Taş'ı aralarında çıkan tartışma sırasında başından vurdu. Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan kadın, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
38 SUÇTAN KAYDI ÇIKTI
'Uyuşturucu madde, yaralama, tehdit, aile içi şiddet' gibi suçlardan 38 kaydı bulunan Mehmet Taş, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Tutuklu sanık, savcılık ifadesinde, çalıştığı giyim mağazasında tanışıp, arkadaş olduğu eşini, ailesinin vermemesi üzerine kaçırdığını ve 2004 yılında evlendiklerini anlattı.
'UYUŞTURCU ETKİSİNDEYDİM' SAVUNMASI
Mehmet Taş ifadesinde, "Daha önce eşimle aramızdaki anlaşmazlıklardan dolayı iki kez evden uzaklaştırma cezası aldım. 2014 yılından beri uyuşturucu kullanıyorum. Olay öncesinde de uyuşturucu kullanarak eve gittim. Gece yarısı eve gittiğimde eşimle tartıştık. Tabanca ile korkutmak istedim, namluda mermi kalmış, silah ateş alınca eşim başından vuruldu" sözleriyle kendini savundu. "Uyuşturucu etkisindeydim" diyerek cinayeti bilinçli işlemediğini ileri süren Mehmet Taş, sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
3 ÇOCUK ANNESİ 2017 YILINDA PAYLAŞMIŞ
Kocası tarafından öldürülen Selda Taş ise Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi. Üç çocuk annesi Selda Taş'ın sosyal medya hesabında 2 Mart 2017'de eşinin deniz kenarında yaptığı ve içerisine isimlerini yazdığı kalp fotoğrafını paylaştığı ortaya çıktı.
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