22 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
İstanbul Esenyurt’ta 28 Eylül 2018’de kendisini aldatıldığını düşünerek, karısı Sevde Gürler’i (30) balkondan atarak ölümüne neden olan Bahadır Gürler’in davasının görülmesine devam edildi. Bakırköy 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada sanık Bahadır Gürler (33) ile taraf avukatları hazır bulundu.
CEZAİ EHLİYETİ YOK DENİLDİ TAHLİYE OLDU
İHA'nın haberine göre, sanığın cezai ehliyetine ilişkin raporun mahkemeye ulaştığını söyleyen mahkeme başkanı raporu okudu. Adli Tıp Kurumu Raporu’nda, sanık Gürler’in akıl sağlığının yerinde olmadığı için cezai ehliyetinin olmadığı aktarıldı. Mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın olay anında akıl sağlığı nedeniyle işlediği suçun sonuçlarını algılayamayacağını belirtti. Savcı, Bahadır Gürler’e ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmesini istedi. Mahkeme taraf avukatlarına savunma için süre verdi. Sanık Gürler hakkında hazırlanan raporu dikkate alan mahkeme, tahliye yönünde hüküm kurdu. Mahkeme sanığın ayrıca, akıl hastalarına özel yüksek güvenlikli sağlık kurumlarından birinde tedavi altına alınmasına da karar verdi.
'BABAMI DECCAL GİBİ GÖRMEYE BAŞLADIM'
Öte yandan, Bahadır Gürler önceki savunmalarında eşini balkonda bacaklarından yukarı kaldırdığını ve aşağı bıraktığını söyledi. Gürler eşinin kendisinin yere düştüğünü söyleyerek “İtme gibi bir durumum olmadı. TRT’deki işimden FETÖ nedeniyle ihraç edildim. Bu olay benim psikolojimi bozdu" dedi.
OLAYIN GEÇMİŞİ
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 28 Eylül 2018’de Esenyurt’ta gerçekleşen olay anlatılmıştı. İddianamede maktul Sevde Gürler ile sanık Bahadır Gürler’in 2015 yılından beri evli oldukları açıklanarak, olay tarihinde gece yarısından sonra sanık Gürler’in eşi tarafından aldatıldığını düşünerek tartıştığı ve şüphelinin evin balkon kısmından eşini korkuluklardan ittiği anlatılmıştı.
Bahadır Gürler’in maktul eşini balkondan iterken, üst katta bulunan komşularının da uyarıda bulunduğu ifade edilmişti. Gürler’in maktul eşini itmeye devam ettiğinin de açıklandığı iddianamede, düşmesine neden olarak öldürdüğü belirtilmişti. Sanık ise iddianamede yer alan ifadesinde olay günü yanlış anlama ve cinnet sonucu bunların yaşandığını söylemişti. Bahadır Gürler’in ‘eşi kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılması talep edilmişti.
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