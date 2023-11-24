Eşini 8 kez kurşunladı: Cinayetin sebebi kaynanamın attığı mesajlardır

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, eşi İrem Evren'i (18) 8 kurşunla öldüren Ferhat Evren (27) haksız tahrik ve takdir indirimi yapılmaksızın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Evren, duruşmadaki son savunmasında, "Cinayetin sebebi kaynanamın bana attığı mesajlardır. Olay günü eşim bana silah çekip bir başkası ile ilişkisi olduğunu söyledi. Şimdi eşim toprak altında, çocuğum yetimhanede kaldı, ben de cezaevine düştüm. Bu işten tek karlı çıkan kaynanamdır. Üzgünüm, böyle olmasını istemezdim. Eşimi annesinden koruyamadım" dedi.

EŞİNİ VURUP KAÇTI

Olay, 7 Haziran 2022'de Aşağışamlı Mahallesi'nde meydana geldi. Olay tarihinde 1 yıllık evli olan Ferhat Evren ile İrem Evren arasında evde ailevi sorunlar nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ferhat Evren, tabancasıyla eşine peş peşe ateş edip, kaçtı.

Silah sesini duyan komşularının ihbarı üzerine, olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, 1 aylık bebeği olan İrem Evren'in vücuduna isabet eden 8 kurşunla hayatını kaybettiği belirlendi.

Jandarma tarafından yakalanan Ferhat Evren, daha önce bir müzikholde konsomatris olarak çalışan kayınvalidemi Hanım Gökgöz'ün kızının başkalarıyla birlikte olduğuna dair sesli mesajlar gönderdiğini belirtti. Bunun üzerine eve gittiğini kaydeden inşaat ustası Ferhat Evren, kendisine silah doğrultan eşinin yanan arbede sırasında öldürdüğünü itiraf etti. Ferhat Evren, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASIYLA YARGILANDI

Evren hakkında, 'tasarlayarak kasten eşini öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle Denizli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın karar duruşması bugün görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Ferhat Evren, yakınları, öldürülen İrem Evren'in annesi Hanım Gökgöz ve avukatları katıldı. Duruşmada, savcı mütalaasını verip sanık Ferhat Evren'in tasarlayarak öldürme fiilini gerçekleştirdiğini, haksız tahrik ve iyi hal indirimleri uygulanmadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile yargılanmasını talep etti.

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MÜŞTEKİ AVUKATI TAKDİR İNDİRİMİ İSTEMEDİ

Şikayetçi avukatı Onat Ötnü, ölen İrem Evren'in haksız tahrik kapsamına girecek bir eylemde bulunmadığını belirtip, olay yerinde bebek çantası bulunduğunu, bebeği için bir şeyler yapmaya çalışırken öldürüldüğünü ileri sürdü. Olay yerinde 10 mermi izi tespit edildiğini belirten avukat Ötnü, "Vücudunda 8 mermi izine rastlandı. Bir tanesinin yakın mesafeden ateşlendiği ve başına isabet ettiği tespit edildi. Sanığın infaz kastıyla hareket ettiği açıktır. Sanık olaydan sonra 40 gün firar etmiştir. Mahkemedeki hal ve tavırları, önceki celselerde açıkça pişman olmadığını söylemesi nedeniyle takdir indirim uygulanmamalıdır" dedi.

KAYINVALİDE DAMADI İÇİN EN AĞIR CEZAYI İSTEDİ

Öldürülen İrem Evren'in annesi Hanım Gökgöz mahkemede, "En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Kızımı tasarlayarak öldürdü. Adalete güveniyorum, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini talep ediyorum" dedi.

"BU İŞTEN TEK KARLI ÇIKAN KAYNANAMDIR"

Sanık Serhat Evren ise son savunmasında, "Savcılığın mütalaasını reddediyorum. Cinayetin sebebi kaynanamın bana attığı mesajlardır. Olay günü karım bana silah çekip bir başkası ile ilişkisi olduğunu söyledi. Şimdi eşim toprak altında, çocuğum yetimhanede kaldı, ben de cezaevine düştüm. Bu işten tek karlı çıkan kaynanamdır. Üzgünüm, böyle olmasını istemezdim. Eşimi annesinden koruyamadım. Onu kaynanamın evine göndermeyi hiç istemedim" dedi.

Tarafların dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti kararında, cinayette tasarlama olduğu kanaatinde olmadığını ancak buna karşın haksız tahrik ve takdir indirim uygulanmaksızın 'eşe karşı öldürme' suçundan sanık Evren'i ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.