02 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ramiz Kaan Oktar'ın haberine göre Sakarya'nın Karasu ilçesinde yaşayan Şura Kargı, 3 yıl önce eşine ait demir doğrama atölyesine 1 saat yardım etmek için gitti. Demir boyama konusunda eşine yardım eden Kargı, daha sonra da sık sık yardıma gitmeye başladı. Şura Kargı, 3 yıl içerisinde kaynak, taşlama, kesme ve montaj konularında da kendini geliştirdi.
11 yaşındaki Efekan ve 6 yaşındaki Ravza isimli çocuklarını aile büyüklerine bıraktıktan sonra dükkana çalışmaya gelen Şura Kargı, gerektiğinde tamirat için inşaatlara da gidiyor.
"ELEMANA İHTİYACIM KALMADI"
3 yıl önce eşini boya yapması için dükkana çağırdığını belirten Ahmet Kargı (38),eşinin elinin yatkınlığını fark edince birlikte çalışmaya karar verdiklerini söyledi. Kargı, "Çok acil bir sıkışıklığım vardı, eleman bulamayınca eşime ‘1 saat yardım eder misin?' dedim, geldi yardıma ve 3 senedir yanımda. Kaynak, kesme, montaj hepsini yapıyor, çok şükür elemana da ihtiyacım kalmadı. Burada gelip geçen kadınlar şaşırıyorlar, bazen konuşuyoruz ve eşim tavsiye ediyor kadınlara. Olmaz diye bir şey yok yani, ben başarabilirim dediğin sürece sıkıntı olacağını sanmıyorum" dedi.
"KADIN ZATEN BAŞARIR"
Şura Kargı da "Ev hanımıydım, 3 sene önce boya yapmaya gelip burada dükkanda kaldım. Eşime yardımcı olmaya çalışıyorum burada, onunla birlikte çalışıyorum. Çocuklarımı bırakıp dışarıda bir yerde çalışmaktansa burada çalışıyorum. Baştan ilginç tepkiler alıyordum ama artık herkes alıştı. Tamire gelenler beni görünce; ‘Siz mi yapacaksınız?' diyorlar, yaptıktan sonra ise takdir ediyorlar. Bu çok güzel bir şey. Kadın dediğin hiçbir şeyden korkmayacak, kadın zaten başarır. Benim birine önermeme gerek yok, isteyen kadın zaten başarır, evde de başarır işte de başarır. Yapmak isteyen kadın zaten yapar" ifadelerini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!