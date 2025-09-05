Eşinden şiddet gören ünlü oyuncu Denise Richards nafaka talebine karşılık bulamadı

ABD'li oyuncu ve eski model Denise Lee Richards, ayrı yaşadığı ve boşanma aşamasında olduğu eşi Aaron Phypers'tan nafaka talep etmesine rağmen, talebi karşılık bulmadı.

52 yaşındaki iş insanı Aaron Phypers, boşanma davasında gelirinin olmadığını belirterek, nafaka ödemeyi reddetti.

54 yaşındaki oyuncu Richards, eski eşinden ödeme talep ederken servetinden karşı tarafa hiç para vermek istemiyor. Phypers, evraklarında Richards'ın marka anlaşmaları, televizyon ve programlardan ayda 250 bin doların üzerinde gelir elde ettiğini iddia ederek, mahkemede ünlü Bond kızını bir para makinesi gibi gösterdi.

Phypers, Daily Mail'e açıklama yaparak, "Denise Richards, tıpkı altı yıl önce bugün ilk sevgilisi Charlie Sheen'e yaptığı gibi beni yine küçük düşürmeye çalışıyor. Charlie'nin söylediği intikam taktiklerinin aynısı. Denise ve avukatları sadece kurguyla uğraşıyor. Mahkeme günüm acı verici derecede gecikti. Bir korkak gibi davranıyor ve gerçekler galip gelecek" dedi.

Denise Lee Richards, temmuz ayında Aaron Phypers'ı aile içi şiddetle suçlamış ve mahkemeden geçici koruma kararı aldırmıştı. Richards, eski eşi Phypers'ın altı yıllık evlilikleri boyunca birçok kez kendisine şiddet uyguladığını iddia etmişti.

Richards, mahkemeye şiddetle ilgili ayrıntıları ve şiddet fotoğraflarını sunarak, "Aaron evliliğimiz boyunca beni, kendisini ve polisi öldürmekle tehdit etti" ifadesini kullanmıştı. Çift, 8 Eylül 2018 tarihinde evlenmişti. 4 Temmuz'da ayrıldıklarını söyleyen Phypers, 7 Temmuz'da boşanma davası açtı. Oyuncu, boşanma sebebini 'şiddetli geçimsizlik' olarak açıkladı.