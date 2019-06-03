Bartın'da, Tamer Turan T.(33),eşine laf attığını iddia ettiği Yaşar Köse´yi (39) tabancayla vurarak, öldürdü.

Korkunç olay, dün saat 19.00 sıralarında, Kırtepe Mahallesi İskele Caddesi'nde meydana geldi. DHA'nın haberine göre, bir eğlence merkezinde klarnet çalan Tamer Turan T., Özgür Dönmez ve Yaşar Köse'ye tabancayla 3 el ateş etti. Kurşunlardan biri Yaşar Köse'ye isabet etti. Ağır yaralanan Köse, kaldırıldığı Bartın Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Olaydan sonra polis saldırgan Tamer Turan T. ile Özgür Dönmez'i gözaltına aldı. Çeşitli suçlardan kayıtları olduğu belirlenen Tamer Turan T., ifadesinde arkadaşlarıyla caddede bulundukları sırada Özgür Dönmez ve Yaşar Köse'nin, daha önceden tanıdıkları eşine laf atıp, kötü sözler söylediğini anlattı. Bunun üzerine sinirlenerek evine gittiğini ve silahını alıp geri geldiğini söyleyen Turan T., şahısların üzerine ateş açtığını itiraf etti. Tamer Turan T. ve Dönmez'in sorgusu sürüyor.