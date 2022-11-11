Eşi 80 yaşındaydı! 82'lik katil!

AA

Uşak'ta kocası tarafından bıçaklanan 80 yaşındaki kadın, hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Sarayaltı Mahallesi'nde yaşayan İ.H. (82) ile eşi Ummühan H. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

TARTIŞMANIN ARDINDAN BIÇAKLADI

AA'da yer alan habere göre tartışmanın büyümesi üzerine İ.H, eşini bıçakladı. Komşularının ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Ummühan H'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

KATİL KOCA GÖZALTINA ALINDI

Cinayet zanlısı İ.H, evde polis ekiplerince gözaltına alındı. Kadının cenazesi Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.