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Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler'in sözleri Miss Turkey 2021'e damga vurdu - Magazin haberleri

Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler'den olay gaf!

Miss Turkey 2021 yarışmasının final gecesinin sunuculuğunu Eser Yenenler ve eşi Berfu Yenenler üstlendi. Organizasyonun ilerleyen dakikalarında ünlü çift arasında geçen diyalog hem geceye hem de sosyal medyaya damga vurdu

09.09.2021 - 02:24 | Güncelleme: MAGAZİN

  • Miss Turkey 2021 yarışması önceki akşam gerçekleşti. Sunuculuğunu Eser-Berfu Yenenler çiftinin yaptığı organizasyonda Dilara Korkmaz, Türkiye'nin en güzel kızı seçildi. Miss Turkey 2021 yarışmasında Cemrenaz Turhan ikinci, Şira Sahilli üçüncü, Su Bige Korucu ise dördüncü seçildi.

  • "PATAVATSIZIM"

    İlk canlı yayın deneyimine çıktığını belirten ve patavatsız biri olduğunu söyleyen Berfu Yenenler'in bu sözlerinin ardından Eser Yenenler eşine, "Sen kendini bana bırak, rahat ol" ifadelerini kullandı.

  • "NE ZAMAN KENDİMİ SANA BIRAKSAM..."

    Berfu Yenenler'in eşine verdiği cevap ise salonda önce derin bir sessizlik yarattıktan sonra kahkaha tufanı kopardı. Berfu Yenenler'in, "Eser, ne zaman kendimi sana bıraksam çocuğumuz oluyor" cevabı ortalığı yıktı.

    Jüri üyelerinden Azra Akın da kahkahalara boğuldu.

  • 2 ÇOCUKLARI VAR

    Komedyen ve oyuncu Eser Yenenler ile Berfu Yıldız, 2019'da evlenmiş ve ilk çocukları Kuzey'i de dört ay sonra kucaklarına almıştı. Çiftin ikinci bebekleri Mete de mart ayında dünyaya gelmişti.

  • "DÜĞÜNÜN İLK SAATLERİ KAOS VE REZALETTİ"

    Öte yandan Berfu Yenenler, geçtiğimiz aylarda Youtube kanalında düğünüyle ilgili bilinmeyenleri anlatmış ve uzun süre konuşulmuştu.

    Yenenler, şu ifadeleri kullanmıştı:

    * İkimizin de istediği tek şey, sade bir olay olmasıydı. Aileler bu işin içine girince pek de öyle olmuyor.

    * Eser, ailesiyle birlikte beni istemeye geldi. Babam birden Manas destanını okumaya başladı. Abartısız 15 dakika falan konuştu. Ev isteme ortamından ziyade, konferans salonuna dönüştü.

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