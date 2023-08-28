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        Haberler Magazin Eser Yenenler ile eşi Berfu Yenenler'den düğün mizanseni

        Eser Yenenler ile eşi Berfu Yenenler'den düğün mizanseni

        Eser Yenenler ile eşi Berfu Yenenler', 'Çift Terapisi' adlı gösterilerini düğün mizanseniyle sundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.08.2023 - 08:37 Güncelleme: 28.08.2023 - 08:37
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        Sahnede düğün mizanseni
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        Eser Yenenler ile eşi Berfu Yenenler, 'Çift Terapisi' ile açıkhava gösterilerine başladı. Yenenler çifti, Göztepe Özgürlük Parkı'nda sahneye 2019'daki nikâh törenindeki damatlık ve gelinlikle çıktı.

        Düğün dansıyla romantik başlayan mizansen, Mahmut Tuncer’in 'Hayriye' parçası eşliğinde sahneye çıkan 4 dansçıyla tam bir düğün eğlencesine döndü. 'Martılar' ve 'Kırmızı Balık' adlı şarkılarını gösteri öncesi stüdyoya girerek seslendiren ikili, sahnede kendi seslerinden hem playback yaptı hem dans etti.

        'Çift Terapisi', 25 Eylül Trump Sahne, 3 Ekim Antalya Açıkhava, 4 Ekim Alanya Açıkhava, 5 Ekim Denizli Açıkhava, 20 Ekim Samsun Tiyatro Festivali ve 21 Ekim’de Trabzon KTÜ’de seyirciyle buluşacak.

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        #çift terapisi
        #Eser Yenenler
        #Berfu Yenenler

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