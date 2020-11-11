Berfu Yenenler, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla eşinin sağlık durumu hakkında bilgi vermişti. "Kavuşmayı bekliyoruz" diyen Yenenler, konuyla ilgili şunları söylemişti:

Küçük bir durum güncellemesi yapıyorum soran herkes için. Eser, daha iyi. Canım kocam... O evde, biz hala ondan ayrıyız. 10 gün oldu sanırım ama biz iyiyiz. Hiçbir hastalık belirtisi, bir sorunumuz yok. Sadece düzenimiz değişti ve ekstra yorulduğumuz, biraz zorlanıyoruz ve tabii ki babamızı özledik. Gün sayıyoruz, kavuşmayı bekliyoruz.