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Eser-Berfu Yenenler çifti: Biz tek siz hepiniz! - Magazin haberi

Eser-Berfu Yenenler çifti: Biz tek siz hepiniz!

Mutlu evlilikleri süren Eser Yenenler ile Berfu Yenenler'den yeni fotoğraf geldi. Eşiyle el ele objektif karşısında poz veren Berfu Yenenler, "Biz tek siz hepiniz!" ifadelerini kullandı

03.06.2022 - 09:45 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Miss Turkey 2015'te 4. güzel seçilen Berfu Yıldız, 2019'da oyuncu ve komedyen Eser Yenenler ile nikah masasına oturmuştu. Çift, aynı yıl oğulları Kuzey'i kucaklarına almıştı.

    Berfu-Eser Yenenler'in ikinci çocukları Mete ise geçtiğimiz yıl mart ayında dünyaya gelmişti. Sosyal medya hesabını aktif kullanan ve mutlu aile pozlarını gözler önüne seren Berfu Yenenler, yeni bir paylaşımda bulundu.

  • EL ELE POZ

    Eşiyle birlikte el ele çekilen fotoğrafını yayınlayan Yenenler, gönderisinde "Biz tek siz hepiniz!" ifadelerine yer verdi. Berfu Yenenler'in paylaşımı kısa sürede takipçileri tarafından yoğun ilgi gördü.

  • "ESER'E DM'DEN YÜRÜDÜM"

    Öte yandan mutlu birliktelikleri süren çift, daha önce katıldıkları bir programda samimi açıklamalarda bulunmuştu. 

    Eşiyle tanışma hikayelerini anlatan Berfu Yenenler, "Eser'e Instagram'dan, DM'den (Özel mesaj) yürüdüm. Yakışıklı ve komik adam diye ilk adımı attım. İlk mesajım 'Hey!' idi. O da bana 'Ney?' diye cevap verdi. Sonra Eser de baktı, güzel kız, mühendis, Miss Turkey falan... Sonra biz birbirimizi görmeden 9 ay mesajlaştık." demişti.

  • "HEM TÜRKİYE GÜZELİ HEM DE MÜHENDİS OLUNCA İNANAMADIM!"

    Ünlü oyuncu ise, "Ben de hem Türkiye güzeli, hem de mühendis olunca inanmadım, fake (sahte) gibi geldi aslında ilk başta. 9 ayda hayatımın çok depresif bir dönemindeydim. Hiç tanımadığım biri dert ortağı oldu bana. O kadar doğru bir zamandı ki... 9 ay uzaktan hayatımı yönetti aslında... Sonra 'Bir arayayım' dedim. Konuştuğumuzda 'Annem ile arabayla kaza yaptım' dedi. Çok tatsız bir konuşma oldu. Hoşlanmadık konuşmadan, sonra tekrar mesaja döndük. 2 ay daha mesajlaştık, ardından ben stand-up'ıma davet ettim." ifadelerini kullanmıştı.

  • "YILLARDIR BİRLİKTEYMİŞİZ GİBİ HİSSETTİK"

    Eser Yenenler, sözlerini şöyle sürdürmüştü:

    'Beni ilk önce bir sahnede görsün' dedim. Ben oyunu başka masaya oynadım. Ortam karanlıktı, tipini de bilmiyordum. O masadaki kızdan hesap da almadılar. Sonra kulise davet ettim. Hiç oynadığım kişi değildi. Sonra kuliste sarılınca, sanki yıllardır tanışıyormuşuz, birlikteymişiz gibi hissettik sonra da hiç ayrılmadık.

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