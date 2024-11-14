Esenyurt'taki tekel bayi saldırısı: "İnsan öldürmeye şortla mı gideceğim?"

Esenyurt'ta tekel bayisinde 2 kişinin ölümü, 1 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı kavgaya ilişkin 10 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Tarık, Azat, Servet ve Murat Özer bulundukları cezaevinden Sesli ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Müştekiler Cantürk Erzen, Solmaz Erzen ve Yusuf Erzen ile taraf avukatları da duruşmada hazır bulundu.

"HAYATIM BOYUNCA BİR KARINCAYI BİLE İNCİTMEDİM"

Sanık Tarık Özer savunmasında, böyle bir olaya bulaştığı için çok pişman olduğunu belirterek, kendisine baba diye bağıran oğlunu koruma içgüdüsüyle maktul Yunus Emre Erzen'in bacaklarına ateş ettiğini söyledi.

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Özer, kimseyi öldürmek amacıyla ateş etmediğini ve hayatı boyunca bir karıncayı bile incitmediğini ifade etti.

"İNSAN ÖLDÜRMEYE ŞORTLA MI GİDECEĞİM"

Ofisinin olayın yaşandığı tekel bayisine çok yakın olduğunu belirten sanık Servet Özer, "Ben denildiği gibi bir şey tasarlamış olsaydım şortla gitmezdim. İnsan öldürmeye şortla mı gideceğim. HTS kayıtları ortada, benim elimde sigara dışında bir şey yoktur. Ben aylardır boşu boşuna tutukluyum. Müdahale ettiğim tek şey ikisini ayırmaktı." ifadesini kullandı.