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        Haberler Gündem Güncel Esenyurt'ta trafiği aksatan dubalar kaldırıldı | Son dakika haberleri

        Esenyurt Belediyesi ekipleri trafiği aksatan dubaları kaldırdı

        İstanbul'un Esenyurt Belediyesi vatandaşlardan gelen talep ve şikâyetler üzerine yol kenarı ve kaldırımlara duba koyarak trafik akışını bozan vatandaşları uyardı. Yapılan uyarılara rağmen kaldırılmayan ve tehlike oluşturan dubalar belediye ekiplerince toplanarak, yaya ve araç trafiği akışını güvenli hale getirdi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.12.2024 - 15:39 Güncelleme: 07.12.2024 - 15:39
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        Esenyurt'ta trafiği aksatan dubalar kaldırıldı
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        İstanbul'un Esenyurt Belediyesi, vatandaşlardan gelen talep ve şikâyetler üzerine yol kenarı ve kaldırımları işgal eden dubalara karşı çalışma başlattı.

        Belediye trafik şefliği ve zabıta ekipleri yol kenarları, iş yeri önleri ve kaldırımlara duba koyarak yaya ve trafik akışı güvenliğini tehlikeye atan vatandaşlara uyarıda bulundu.

        Uyarıları dikkate almayan kişilere yönelik çalışma da başlatan ekipler kaldırılmayan dubaları toplayarak kaldırımları ve yolları tamamen güvenli hale getirdi. Belediye personelleri buna benzer hizmetlerin aralıksız olarak devam edeceğini belirtti.

        Esenyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nde yol planlama ve trafik şefi olarak görev yapan Yakup Mehmetçik, çalışmaya ilişkin şunları söyledi:

        "Vatandaşlar tarafından belediyemize, kaldırımlara ve yol kenarlarına yerleştirilen dubalarla ilgili şikâyetler gelmeye başladı. Talepler üzerine harekete geçen Zabıta, Yol Planlama ve Trafik Şefliği'nde görevli ekiplerimiz incelmelerde bulunarak ilgili işletmeleri ve kişileri uyardı.

        Uyarımıza rağmen kaldırılmadığını tespit ettiğimiz dubaları ise kendimiz kaldırdık. Bu çalışma ile hem trafik akışını güvenli hale getirmiş olduk hem de vatandaşların şikâyetlerini gidermiş olduk. Esenyurt Belediyesi olarak vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda çalışmalarımız aralıksız olarak devam edecek."

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        #Esenyurt Belediyesi
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