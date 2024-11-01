Esenyurt'ta otomobil TIR'ın altında girdi! 1 ağır yaralı
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde ara yola dönmek için manevra yapan TIR'a otomobil çarptı. Kazanın şiddetiyle TIR'ın altına giren otomobildeki sürücü ağır yaralandı
Esenyurt'ta TIR'ın altına giren otomobilin sürücüsü yaralandı.
Osmangazi Mahallesi Hadımköy Yolu Caddesi'nde ara yola dönmek için manevra yapan M.K. idaresindeki TIR'a otomobil çarptı. Otomobil sürücüsü, TIR'ın altında kalan araçta sıkıştı.
AĞIR YARALANDI
Haber verilmesi üzerine kaza yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan otomobil sürücüsü, itfaiye ekiplerinin uğraşları sonucu araçtan çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.
TIR ŞOFÖRÜ KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ
AA'nın haberine göre; TIR şoförü M.K. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kazaya karışan araçların çekiciyle götürülmesinin ardından caddede kontrollü sağlanan ulaşım normale döndü.