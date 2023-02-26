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Esenyurt'ta minibüsün çarptığı 6 yaşındaki Berkay hayatını kaybetti

Esenyurt'ta sokak ortasında oynayan 6 yaşındaki Berkay Bozkurt'a minibüs çarptı. Olay yerinde hayatını kaybeden Bozkurt'un acılı ailesi serbest bırakılan sürücünün tutuklanmasını istedi

Giriş: 26.02.2023 - 09:41 | Güncelleme: ABONE OL
Esenyurt'ta minibüsün çarptığı çocuk öldü!
DHA

Esenyurt'ta minibüsün sokak ortasında çarptığı 6 yaşındaki Berkay Bozkurt, hayatını kaybetti. Minibüs sürücüsü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, acılı anne ve baba sürücünün kusurlu olduğunu iddia ederek tutuklanmasını istedi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 19 Şubat Pazar günü saat 15.00 sıralarında Çınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Önder Genç'in kullandığı 34 HVF 52 plakalı kapalı kasa minibüs, sokakta oynayan 6 yaşındaki Berkay Bozkurt'a çarptı. Berkay, kendisine çarpan minibüsle olay yerinden alınarak hastaneye götürüldü, ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası gözaltına alınan sürücü Önder Genç, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Berkay Bozkurt'un anne ve babası, sürücünün aracı hızlı kullandığını, ayrıca telefonla konuştuğunu ileri sürerek tutuklanmasını istedi.

"TELEFONLA KONUŞURKEN YOLA HİÇ BAKMIYORDU"

Kaza sırasında sokakta olduğunu ve komşuları ile sohbet ettiğini dile getiren baba Mehmet Ali Bozkurt, "Orada hiç beklenmedik bir an oldu. Buradan son sürat geçerken, telefonla konuşarak yola hiç bakmıyordu. İki kişi vardı araçta, birbirleriyle sohbet halindeydi. Biz bunlara 'hop durun, yavaş gelin,' dememize rağmen bu kişiler bizi hiç görmediler. Ben diğer çocukları uzaklaştırırken benim çocuğumu eziyor, kurtaramıyoruz. Orada olay yerinde can veriyor yavrum. O araç çalışır halde olduğu için çocuğumu kucağıma alıp hastaneye götürdüm. İki kişi vardı o araçta, onlarla birlikte gittik. Hastaneye bunlar beni götürmedi. Göbekte ben inip çocuğu kucağıma alıp devam ettim. Hastaneye kendi imkanlarımla gittim. Şahıslar sonradan geldiler, korktukları için geldiler. Bu kişilerin tutuksuz yargılandığını duyduk. Sadece imza atıp dava gününü bekleyecek" dedi.

"EVLADIMIN KANI YERDE KALMASIN "

Berkay'ın anne Aslıhan Bozkurt ise, "Benim meyvemi kopardılar. Buradan herkese sesleniyorum, evladı olan annelere sesleniyorum ve hakimlere savcılara sesleniyorum. Lütfen benim evladımın kanı yerde kalmasın. Benim sokağım cadde değil kapı önünde oldu" ifadesi kullanıldı.

KAZA ANI KAMERADA

Berkay Bozkurt'un hayatını kaybettiği kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kalabalık çocuk grubunun sokakta beklediği, o sırada bir minibüsün geldiği ve bir çocuğu çarparak ezdiği görülüyor. Devamında yaralı çocuğun minibüse bindirildiği ve minibüsün sokaktan ayrıldığı görüldü.

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