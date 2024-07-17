Esenyurt'ta korkutan yangın
İstanbul Esenyurt'ta bir binanın beşinci katında çıkan yangın korkuttu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü
Giriş: 17.07.2024 - 22:18 Güncelleme: 17.07.2024 - 22:18
Esenyurt'ta 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Orhangazi Mahallesi 1658 Sokak'taki 5 katlı apartmanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın itfaiye görevlilerinin müdahalesiyle söndürüldü, çatıda hasar oluştu.
*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.
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